ESTADÃO CONTEÚDO Em fórum com países árabes, presidente da China prega fim dos ataques em Gaza

O presidente da China, Xi Jinping , reiterou seu pedido para o estabelecimento de um Estado palestino independente e prometeu mais ajuda humanitária para as pessoas em Gaza, durante seu discurso de abertura em uma cúpula com líderes de Estados árabes nesta quinta-feira (30), em Pequim.

“Desde outubro passado, o conflito palestino-israelense escalou drasticamente, lançando as pessoas em um sofrimento tremendo” , disse Xi em seu discurso no Fórum de Cooperação entre China e Estados Árabes. “A guerra não deve continuar indefinidamente.”

Ele reafirmou o apoio da China à solução de dois Estados e se comprometeu com 500 milhões de yuans (US$ 69 milhões) em ajuda humanitária para Gaza. Também prometeu doar US$ 3 milhões a uma agência das Nações Unidas que presta assistência e alívio aos refugiados da guerra entre Israel-Hamas.

Além de falar sobre a guerra, Xi pediu aos estados árabes que aprofundem a cooperação em áreas como comércio, energia limpa, exploração espacial e saúde. Presente no fórum está o presidente do Egito, Abdel-Fattah el-Sissi, que se encontrou com Xi na quarta-feira (29). Os dois líderes assinaram uma série de acordos de cooperação em áreas como infraestrutura, tecnologia e importações de alimentos, destinados a aprofundar os laços entre seus países. Também estão presentes no fórum o presidente da Tunísia, Kais Saied, o presidente dos Emirados Árabes, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, e o rei do Bahrein, Hamad.

