Reprodução/ESA O A23a possui mais de 4 mil quilômetros quadrados, e estava preso no fundo do oceano na Antártica

O maior iceberg do mundo, com quase 4 mil quilômetros quadrados, voltou a se mover depois de quase 40 anos preso no fundo do oceano na Antártida.

O chamado A23a surgiu na costa da Antártida em 1986, mas depois permaneceu encalhado no fundo do Mar de Weddell, e tem mais que o dobro do tamanho da cidade de Londres. Sua plataforma de gelo tem uma espessura de 400 metros.

Os primeiros movimentos foram observados a partir de 2020, mas no último ano aumentou a velocidade em direção ao norte e agora está prestes a passar pelo extremo norte da Península Antártica .

A informação foi comunicada por cientistas na Comissão Europeia, que alegam que o que permitiu ao enorme iceberg libertar-se finalmente do fundo do mar e voltar a se mover parece ter sido a redução progressiva do seu tamanho.

De acordo com especialistas, que monitoram seus movimentos, o A23a será provavelmente lançado na Corrente Circumpolar Antártica em direção ao Atlântico Sul, seguindo a rota conhecida como "iceberg alley".

O iceberg A-23a é atualmente o maior do mundo, já que o recordista anterior A-76, medindo mais de 4.300 quilômetros quadrados, se separou da Antártica em 2021.

O recorde oficial do maior iceberg já documentado, no entanto, pertence ao B15, que se separou da plataforma de Ross em 2000: sua extensão atingiu aproximadamente 11 mil quilômetros quadrados.