Reprodução / TV Brasil - 28.02.2023 Marina Silva e John Kerry falam em coletiva de imprensa após reunião, nesta terça-feira (28)













Nesta terça-feira (28), a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva , e o enviado especial dos Estados Unidos para o Clima, John Kerry, fizeram uma coletiva de imprensa após dois dias de reuniões para tratar das mudanças climáticas . Na ocasião, Kerry disse que os EUA estão "comprometidos em trabalhar com o Fundo Amazônia".

Hoje, eles também anunciaram a formação de um grupo de trabalho com os EUA para conter os efeitos das mudanças climáticas no Brasil . A proposta terá vigência até abril deste ano, quando vai ocorrer uma reunião do G20, e tem como objetivos a proteção dos povos indígenas e o combate ao desmatamento .

"Há uma compreensão dos nossos países naquilo que foi manifestado pelo presidente Lula e por Biden de que temos um grande desafio para resolver, um grave problema da humanidade, que é o problema das mudanças climáticas. O grande desafio é como combater as consequências, os efeitos negativos dessa mudança de clima sem que a gente venha a criar prejuízos em termos de ganhos econômicos, sociais, que melhore a vida das pessoas", afirmou a ministra.



Reprodução / TV Brasil - 28.02.2023 Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fala após encontro com o enviado especial dos Estados Unidos, John Kerry

Kerry , que participou apenas do início da coletiva devido a um compromisso, reiterou o interesse norte-americano em contribuir para combater a crise climática e a preservação dos povos indígenas .

"Estamos comprometidos em trabalhar com o Fundo Amazônia , com outras entidades também. Temos o compromisso de trabalhar bilateralmente na área de desenvolvimento e pesquisa, ciência, novos produtos e possibilidades", afirmou Kerry.

“Há muitas questões em jogo e riscos para a Amazônia , mas a verdade é que a floresta é fundamental e muito importante para a capacidade do mundo para atender aos objetivos mundiais”, acrescentou.

Na ocasião, ele disse que tem interesse em voltar ao Brasil e visitar a Amazônia , mas, de acordo com Marina , ainda não há nada combinado.

O secretário de Biden participou de uma série de encontros, nessa segunda (27) e terça, com autoridades e parlamentares brasileiros.

Na ocasião, também foi lido o documento oficial com as conclusões das reuniões entre o Brasil e os Estados Unidos , relacionadas às questões ambientais. "[Os países concordaram que] as respostas para a crise climática sejam robustas e baseadas na ciência, colocando o mundo no caminho para evitar os piores impactos da mudança do clima e reforçando, ao mesmo tempo, as oportunidades econômicas para as populações de cada país", afirma um trecho do texto.

No início do mês, o presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou ter interesse em colaborar financeiramente com o Fundo Amazônia , que tem o objetivo de financiar projetos de preservação da floresta .

A declaração foi dada após o encontro de Biden com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

Até o momento, os maiores doadores do Fundo são os governos da Alemanha e Noruega.

