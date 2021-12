Reprodução: Agência Brasil Ciclone se aproxima e Rio pode ter ventos de 50 km/h nos próximos dias

A formação de um ciclone no oceano mudará o tempo na cidade do Rio de Janeiro esta semana. Segundo o Alerta Rio não há previsão que o sistema de baixa pressão atue diretamente sobre a cidade, mas devido a sua formação, o carioca terá que tirar novamente o guarda-chuva do armário. A previsão é o ciclone provoque chuvas até quinta-feira.

"Ciclones também são chamados de sistemas de baixa pressão e sua formação não é incomum no oceano, na costa das regiões Sul e Sudeste. A influência da formação desse sistema de baixa pressão irá ocasionar pancadas de chuva no Rio, principalmente na segunda-feira (6/12). Entre terça e quinta feira (7 e 8/12) as chuvas serão fracas a moderadas", explica a meteorologista chefe do Sistema Alerta Rio, Juliana Hermsdorff.

Nesta segunda-feira o tempo ficará instável e há previsão de chuva moderada a qualquer hora do dia. Já nesta terça-feira o Alerta Rio informa que as temperaturas devem cair e o céu deve permanecer nublado. Há possibilidade ter chuva fraca a moderada por todo o dia. Também devido a formação de baixa pressão, há chances de ventos moderados de até 51,9 km/h.





O tempo continua instável na quarta e quinta feira com o transporte de umidade do mar em direção ao continente. O céu deve permanecer predominantemente nublado e há chances de chuva fraca a moderada isolada a qualquer hora do dia.