Feirão de Empregos
Secretaria da Retomada
Feirão de Empregos

Os candidatos ao  governo do Rio de Janeiro  apresentaram seus planos de governo para poderem concorrer às eleições, como manda a lei eleitoral. Entre as propostas, sugeriram medidas para a geração de empregos.

Confira abaixo o que cada um elencou como prioridade para a área:

André Marinho (Partido Novo)

  • Modelo de aprendizagem inspirada na Alemanha para jovens de 15 a 18 anos, dividindo a semana entre 3 dias na escola e 2 dias na empresa;
  • Sistema estadual de "match" em tempo real entre vagas e trabalhadores por inteligência artificial, com busca ativa e encaminhamento para cursos rápidos;
  • Atração de investimentos privados por balcão único digital e estruturação de pelo menos 27 áreas econômicas municipais;
  • Aporte de capital e digitalização do banco de fomento estadual para descentralizar e acelerar a concessão de crédito produtivo a pequenos negócios no interior e periferias;
  • Promoção da autonomia econômica feminina combinando o Cartão Autonomia, linhas de microcrédito produtivo, capacitação com o Sistema S e ampliação da rede de creches;
  • Revitalização da área de 135 mil m² na Baía de Guanabara com polo náutico de construção e reparo, complexo pesqueiro e a criação do Centro de Formação e Universidade do Mar.

 Anthony Garotinho (Republicanos)

  • Exigência para que a Petrobras volte a encomendar navios e plataformas em estaleiros fluminenses, cobrando o cumprimento das contrapartidas tributárias do Repetro para gerar postos de trabalho no setor petroleiro e marítimo;
  • Criação de um complexo de trabalho prisional ao lado de Bangu por Parcerias Público-Privadas (PPPs);
  • Redução de até 50% dos R$ 24 bilhões em incentivos fiscais concedidos a grandes corporações que não necessitam do benefício
  • Redirecionamento  de estímulos tributários a empresas que garantam metas efetivas de emprego.
  • Programas "Nossa Merenda" e "Leitinho Feliz", obrigando o Estado a comprar os alimentos da merenda escolar diretamente dos pequenos produtores rurais e cooperativas de leite fluminense;
  • Reorientação da rede estadual e da FAETEC para a oferta de disciplinas práticas de tecnologia e programação no turno da tarde, preparando os estudantes para o primeiro emprego;
  • Fortalecimento do Polo Automotivo no Sul Fluminense, Polo Cimenteiro no Centro-Norte, indústrias no Porto do Açu (Norte Fluminense) e do setor têxtil na Região Serrana.

Coronel Busnello (Partido Missão)

  • Plano Estadual de Reindustrialização e Zonas Industriais;
  • Consolidação dos incentivos fiscais em um plano único e estruturação de uma zona industrial em Itaboraí/Leste Fluminense voltada a óleo, gás, construção civil, processamento de pescados e setor automotivo.
  • Criação de portal único digital com prazo máximo de 60 dias para concessão de regimes especiais e licenças empresariais, garantindo estabilidade jurídica aos investidores.
  • Implantação do modelo técnico dual (FAETEC + FIRJAN) e polos da em favelas para qualificar moradores em edificações e saneamento por meio de mutirões remunerados de urbanização;
  • Projeto de monitoramento e recuperação ambiental da Baía de Guanabara com a meta de gerar até 25 mil empregos verdes até 2030;
  • Organização do trabalho de detentos em oficinas intramuros e obras extramuros sob a Fundação Santa Cabrini, projetando atingir 25% da população carcerária em trabalho remunerado até 2030;
  • Assessoramento técnico a prefeituras para aplicação da Lei da Liberdade Econômica e edital anual (Agroindústria Familiar RJ) para modernizar cooperativas rurais com apoio da EMATER-RJ.

Cyro Garcia (PSTU)

  • Plano Emergencial de Obras Públicas;
  • Geração de empregos diretos por meio da construção massiva de creches, escolas, hospitais, saneamento e moradias populares, financiados pela taxação das grandes fortunas;
  • Redução da jornada para 30 horas semanais sem redução salarial para redistribuir os postos de trabalho e combater o desemprego;
  • Proibição de demissões sem justa causa;
  • Fim de todas as terceirizações, e efetivação de terceirizados no serviço público;
  • Convocação imediata dos aprovados em concursos;
  • Auxílio emergencial no valor de um salário mínimo, passe livre no transporte público e isenção de tarifas de água, luz e IPTU para desempregados;
  • Estatização de empresas privatizadas (Supervia, MetrôRio, Cedae) e grandes corporações para reinverter lucros na criação de empregos formais qualificados.

Douglas Ruas (PL)

  • Fluxo digital único integrando AgeRio, CODIN, SEFAZ, INEA e JUCERJA com prazos garantidos e licenciamento ágil para atração de empresas;
  • Qualificação em parceria com o Sistema S e universidades, aprendizagem técnica para jovens, formação em tecnologia e criação de hubs regionais de inovação;
  • Linha de crédito "RJ na Pista" para aquisição/renovação de veículos de trabalho e conversão GNV, isenção de tributos em motos até 180cc;
  • Reformulação dos benefícios fiscais (ICMS, FUNDES) exigindo metas objetivas de geração de empregos e cláusula de devolução dos incentivos em caso de descumprimento;
  • Crédito produtivo e qualificação para empreendedoras;
  • Fortalecimento da rede de cuidados e cota mínima de participação feminina nas obras públicas estaduais;
  • Estratégia ativa para atrair tecnologia e data centers para Macaé e Campos, além de apoio a agroindústrias no interior com criação de selos de origem regional.


Eduardo Paes ( PSD)

  • Redução de custos de produção e simplificação burocrática;
  • Atração de novos investimentos e empresas privadas para reativar o mercado de trabalho;
  • Foco na geração de empregos em áreas vocacionadas do estado: petróleo e gás, turismo, indústria naval, agronegócio e cultura e entretenimento;
  • Programa contínuo de formação profissional e expansão do ensino médio técnico em tempo integral ajustado às demandas econômicas regionais;
  • Atuação conjunta com todos os prefeitos por meio do Conselho das Cidades para desenvolver economias locais de acordo com as vocações de cada município.

Juliete Pantoja (UP)

  • Criação de frentes de trabalho em obras públicas essenciais (saneamento, urbanização e habitação popular);
  • Ampliação dos quadros da Empresa de Obras Públicas do Estado para atuar como indutora central do setor de construção civil;
  • Banco de dados direcionado à juventude periférica nos setores de turismo, cultura, petróleo/gás, indústria naval e economia sustentável.
  • Concessão de microcrédito facilitado por banco estatal para pequenos comerciantes, feirantes e trabalhadores informais das comunidades;
  • Realização de concursos públicos periódicos;
  • Substituição gradativa de terceirizações e contratações temporárias por servidores estatutários;
  • Estímulo à reativação dos estaleiros fluminenses e defesa de uma Petrobras 100% estatal.

Luan Monteiro (PCO)

  • Jornada máxima de 35 horas semanais (7 horas diárias, 5 dias por semana) sem redução salarial;
  • Aumento imediato de 50% em todos os salários e reposição integral de 100% das perdas inflacionárias, com escala móvel dos salários.
  • Proibição irrestrita de demissões e controle dos trabalhadores sobre empresas que demitirem ou ameaçarem fechar;
  • Cancelamento completo da reforma trabalhista, retorno do texto integral da CLT, fim das terceirizações e isonomia de direitos.
  • Salário-desemprego equivalente ao último salário recebido e passe livre nos transportes públicos para desempregados e informais.

Willian Siri (PSOL RJ)

  • Criação do Plano Estadual de Desenvolvimento Econômico;
  • Fundação do Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro (BADERJ) para financiar pequenos/médios negócios, cooperativas, inovação e transição energética;
  • Programa de saneamento, habitação e contenção de encostas com meta de qualificação e contratação prioritária dos moradores das favelas e bairros atendidos;
  • Transferência de renda permanente de até meio salário mínimo para as 600 mil famílias mais pobres (as 10% mais carentes) do estado;
  • Rede Estadual de Incubadoras Públicas de Economia Solidária; Microcrédito autogestionário de entregas (repassando 100% da taxa ao entregador);
  • Proteção aos camelôs contra a repressão policial e condicionamento de incentivos fiscais/compras públicas a critérios de diversidade, equidade salarial e combate ao trabalho escravo;
  • Fim gradativo das terceirizações;
  • Reajuste salarial anual pela inflação; 
  • Fim da escala 6x1 na administração estadual.

Veja também o que cada candidato propôs para:

Segurança;

Educação.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/eleicoes/estado/rj/2026-09-18/emprego--conheca-os-planos-dos-candidatos-do-rio-de-janeiro.html
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