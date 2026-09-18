Secretaria da Retomada Feirão de Empregos

Os candidatos ao governo do Rio de Janeiro apresentaram seus planos de governo para poderem concorrer às eleições, como manda a lei eleitoral. Entre as propostas, sugeriram medidas para a geração de empregos.

Confira abaixo o que cada um elencou como prioridade para a área:

André Marinho (Partido Novo)

Modelo de aprendizagem inspirada na Alemanha para jovens de 15 a 18 anos, dividindo a semana entre 3 dias na escola e 2 dias na empresa;

Sistema estadual de "match" em tempo real entre vagas e trabalhadores por inteligência artificial, com busca ativa e encaminhamento para cursos rápidos;

Atração de investimentos privados por balcão único digital e estruturação de pelo menos 27 áreas econômicas municipais;

Aporte de capital e digitalização do banco de fomento estadual para descentralizar e acelerar a concessão de crédito produtivo a pequenos negócios no interior e periferias;

Promoção da autonomia econômica feminina combinando o Cartão Autonomia, linhas de microcrédito produtivo, capacitação com o Sistema S e ampliação da rede de creches;

Revitalização da área de 135 mil m² na Baía de Guanabara com polo náutico de construção e reparo, complexo pesqueiro e a criação do Centro de Formação e Universidade do Mar.

Anthony Garotinho (Republicanos)

Exigência para que a Petrobras volte a encomendar navios e plataformas em estaleiros fluminenses, cobrando o cumprimento das contrapartidas tributárias do Repetro para gerar postos de trabalho no setor petroleiro e marítimo;

Criação de um complexo de trabalho prisional ao lado de Bangu por Parcerias Público-Privadas (PPPs);

Redução de até 50% dos R$ 24 bilhões em incentivos fiscais concedidos a grandes corporações que não necessitam do benefício

Redirecionamento de estímulos tributários a empresas que garantam metas efetivas de emprego.

Programas "Nossa Merenda" e "Leitinho Feliz", obrigando o Estado a comprar os alimentos da merenda escolar diretamente dos pequenos produtores rurais e cooperativas de leite fluminense;

Reorientação da rede estadual e da FAETEC para a oferta de disciplinas práticas de tecnologia e programação no turno da tarde, preparando os estudantes para o primeiro emprego;

Fortalecimento do Polo Automotivo no Sul Fluminense, Polo Cimenteiro no Centro-Norte, indústrias no Porto do Açu (Norte Fluminense) e do setor têxtil na Região Serrana.

Coronel Busnello (Partido Missão)

Plano Estadual de Reindustrialização e Zonas Industriais;

Consolidação dos incentivos fiscais em um plano único e estruturação de uma zona industrial em Itaboraí/Leste Fluminense voltada a óleo, gás, construção civil, processamento de pescados e setor automotivo.

Criação de portal único digital com prazo máximo de 60 dias para concessão de regimes especiais e licenças empresariais, garantindo estabilidade jurídica aos investidores.

Implantação do modelo técnico dual (FAETEC + FIRJAN) e polos da em favelas para qualificar moradores em edificações e saneamento por meio de mutirões remunerados de urbanização;

Projeto de monitoramento e recuperação ambiental da Baía de Guanabara com a meta de gerar até 25 mil empregos verdes até 2030;

Organização do trabalho de detentos em oficinas intramuros e obras extramuros sob a Fundação Santa Cabrini, projetando atingir 25% da população carcerária em trabalho remunerado até 2030;

Assessoramento técnico a prefeituras para aplicação da Lei da Liberdade Econômica e edital anual (Agroindústria Familiar RJ) para modernizar cooperativas rurais com apoio da EMATER-RJ.

Cyro Garcia (PSTU)

Plano Emergencial de Obras Públicas;

Geração de empregos diretos por meio da construção massiva de creches, escolas, hospitais, saneamento e moradias populares, financiados pela taxação das grandes fortunas;

Redução da jornada para 30 horas semanais sem redução salarial para redistribuir os postos de trabalho e combater o desemprego;

Proibição de demissões sem justa causa;

Fim de todas as terceirizações, e efetivação de terceirizados no serviço público;

Convocação imediata dos aprovados em concursos;

Auxílio emergencial no valor de um salário mínimo, passe livre no transporte público e isenção de tarifas de água, luz e IPTU para desempregados;

Estatização de empresas privatizadas (Supervia, MetrôRio, Cedae) e grandes corporações para reinverter lucros na criação de empregos formais qualificados.

Douglas Ruas (PL)

Fluxo digital único integrando AgeRio, CODIN, SEFAZ, INEA e JUCERJA com prazos garantidos e licenciamento ágil para atração de empresas;

Qualificação em parceria com o Sistema S e universidades, aprendizagem técnica para jovens, formação em tecnologia e criação de hubs regionais de inovação;

Linha de crédito "RJ na Pista" para aquisição/renovação de veículos de trabalho e conversão GNV, isenção de tributos em motos até 180cc;

Reformulação dos benefícios fiscais (ICMS, FUNDES) exigindo metas objetivas de geração de empregos e cláusula de devolução dos incentivos em caso de descumprimento;

Crédito produtivo e qualificação para empreendedoras;

Fortalecimento da rede de cuidados e cota mínima de participação feminina nas obras públicas estaduais;

Estratégia ativa para atrair tecnologia e data centers para Macaé e Campos, além de apoio a agroindústrias no interior com criação de selos de origem regional.





Eduardo Paes ( PSD)

Redução de custos de produção e simplificação burocrática;

Atração de novos investimentos e empresas privadas para reativar o mercado de trabalho;

Foco na geração de empregos em áreas vocacionadas do estado: petróleo e gás, turismo, indústria naval, agronegócio e cultura e entretenimento;

Programa contínuo de formação profissional e expansão do ensino médio técnico em tempo integral ajustado às demandas econômicas regionais;

Atuação conjunta com todos os prefeitos por meio do Conselho das Cidades para desenvolver economias locais de acordo com as vocações de cada município.

Juliete Pantoja (UP)

Criação de frentes de trabalho em obras públicas essenciais (saneamento, urbanização e habitação popular);

Ampliação dos quadros da Empresa de Obras Públicas do Estado para atuar como indutora central do setor de construção civil;

Banco de dados direcionado à juventude periférica nos setores de turismo, cultura, petróleo/gás, indústria naval e economia sustentável.

Concessão de microcrédito facilitado por banco estatal para pequenos comerciantes, feirantes e trabalhadores informais das comunidades;

Realização de concursos públicos periódicos;

Substituição gradativa de terceirizações e contratações temporárias por servidores estatutários;

Estímulo à reativação dos estaleiros fluminenses e defesa de uma Petrobras 100% estatal.

Luan Monteiro (PCO)

Jornada máxima de 35 horas semanais (7 horas diárias, 5 dias por semana) sem redução salarial;

Aumento imediato de 50% em todos os salários e reposição integral de 100% das perdas inflacionárias, com escala móvel dos salários.

Proibição irrestrita de demissões e controle dos trabalhadores sobre empresas que demitirem ou ameaçarem fechar;

Cancelamento completo da reforma trabalhista, retorno do texto integral da CLT, fim das terceirizações e isonomia de direitos.

Salário-desemprego equivalente ao último salário recebido e passe livre nos transportes públicos para desempregados e informais.

Willian Siri (PSOL RJ)

Criação do Plano Estadual de Desenvolvimento Econômico;

Fundação do Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro (BADERJ) para financiar pequenos/médios negócios, cooperativas, inovação e transição energética;

Programa de saneamento, habitação e contenção de encostas com meta de qualificação e contratação prioritária dos moradores das favelas e bairros atendidos;

Transferência de renda permanente de até meio salário mínimo para as 600 mil famílias mais pobres (as 10% mais carentes) do estado;

Rede Estadual de Incubadoras Públicas de Economia Solidária; Microcrédito autogestionário de entregas (repassando 100% da taxa ao entregador);

Proteção aos camelôs contra a repressão policial e condicionamento de incentivos fiscais/compras públicas a critérios de diversidade, equidade salarial e combate ao trabalho escravo;

Fim gradativo das terceirizações;

Reajuste salarial anual pela inflação;

Fim da escala 6x1 na administração estadual.

Veja também o que cada candidato propôs para:

Segurança;

Educação.