Reprodução/ Divulgação/TV Brasil Sala de aula

Os candidatos ao governo do Rio de Janeiro apresentaram seus planos de governo para poderem concorrer às eleições, como manda a lei eleitoral. Entre as propostas, sugeriram medidas para a Educação Pública.

Confira abaixo o que cada um elencou como prioridade para a área:

André Marinho (Novo)



Criação de modelo de aprendizagem dual para jovens de 15 a 18 anos, com 3 dias de jornada na escola e 2 dias integrados na empresa, contando com salário-aprendiz de R$ 800 a R$ 1.200 (cofinanciado em 30% pelo Estado e 70% pelo setor privado), contrato formal CLT, vale-transporte e acompanhamento de mentor designado;

Expansão da rede de centros técnicos estaduais (incluindo a FAETEC) com laboratórios modernos voltados às demandas econômicas locais: tecnologia, saúde, logística, energias renováveis, petróleo e gás, siderurgia, atividades portuárias e náuticas;

Integração de trilhas obrigatórias de Inteligência Artificial (IA) aplicada e competências digitais em todas as unidades de ensino técnico da rede estadual, com a meta de universalizar o letramento em IA até 2030;

Expansão gradual do modelo cívico-militar com adesão voluntária das famílias, priorizando territórios de vulnerabilidade social e violência armada, integrando itinerários técnicos profissionalizantes diretamente ao currículo para reduzir o abandono e melhorar os índices acadêmicos;

Ampliação progressiva da jornada escolar até o fim da tarde, combinando reforço acadêmico para correção de distorção idade-série, esporte, cultura e busca ativa de alunos infrequentes com visitas domiciliares;

Instalação de equipes de apoio psicossocial nas unidades de jornada ampliada, estendendo o acolhimento a estudantes e famílias por meio de teleconsultas coordenadas com a rede de saúde dos 92 municípios

Implantação de projeto-piloto de Parceria Público-Privada (PPP) para geração distribuída de energia solar nas escolas estaduais, revertendo toda a economia gerada com custeio energético na melhoria da infraestrutura física da própria rede escolar.

Anthony Garotinho (Republicanos)



Implementação de programa que integra educação integral, formação profissional, tecnologia e valorização de todos os profissionais que atuam na rede de ensino;

Cumprimento efetivo do Piso Salarial Nacional do Magistério, com reajuste do plano de cargos e carreiras docentes, além de estender a reestruturação salarial aos profissionais de apoio da escola, como secretários e merendeiras;

Garantia de 1/3 da jornada de trabalho dos professores dedicada exclusivamente ao planejamento de aulas e criação de uma academia de formação docente com foco em cursos de inteligência artificial, tecnologias digitais e novas metodologias de ensino;

Investimento em cursos de programação e ciência de dados direcionados à qualificação técnica dos estudantes;

Proibição de gratificações ou premiações de qualquer natureza para gestores e professores que estejam atreladas exclusivamente aos índices de aprovação escolar, além de restringir a progressão parcial a situações de caráter excepcional com exigência de atividades complementares e comprovação de aprendizado;

Estabelecimento de metas de quatro anos para elevar a nota média do ensino médio no Ideb e no Iderj para 5,2, bem como reduzir o abandono escolar a patamar inferior a 2%;

Meta de fazer com que 60% dos formados no ensino médio da rede estadual possuam certificação técnica ou tecnológica, com o objetivo de encaminhar 50 mil jovens anualmente para programas de jovem aprendiz ou vagas de estágio.

Coronel Busnello (Partido Missão)



Adequação dos vencimentos de todas as categorias docentes da rede estadual ao piso nacional do magistério, por meio de um cronograma plurianual condicionado à Lei de Responsabilidade Fiscal;

Envio de projeto de lei para instituir um novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) com progressão por mérito e formação continuada;

Bonificação financeira para professores e gestores com base em indicadores escolares;

Implementação de ciclo anual de gestão por resultados (com metas de aprendizagem calibradas por nível socioeconômico da escola) e seleção de diretores por processo misto de prova, avaliação de projeto de gestão e aprovação da comunidade escolar;

Seleção por processo público de professores efetivos de destaque da própria rede para atuarem em regime híbrido (dedicando parte do tempo para formação de colegas e parte para regência de classe), com prioridade para regiões críticas de baixo rendimento;

PPP com operadoras e empresas de tecnologia para levar conectividade estável de alta velocidade a todas as escolas da rede estadual e instalar laboratórios de inovação em CIEPs de periferia e do interior;

Instituição de protocolo rígido de ampliação para escolas cívico-militares (seleção pautada por vulnerabilidade social, histórico de violência e consulta pública vinculante para adesão voluntária das famílias), projetando atingir 25 unidades ao fim do mandato;

Reestruturação institucional da rede FAETEC sob plano único de metas e indicadores, ranking público de desempenho por unidade (proficiência, evasão e empregabilidade) e currículo modular dual em cooperação com a FIRJAN;

Abertura dos CIEPs e escolas aos finais de semana e feriados como centros comunitários para eixos de cultura, aprendizagem, esporte, saúde e trabalho, administrados por estagiários universitários;

Formalização de regime de colaboração do berço ao primeiro emprego com os 92 municípios, utilizando os critérios do ICMS Educacional vinculados a metas de alfabetização na idade certa, expansão de creches e tutoria acadêmica;

Adoção do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) como padrão pedagógico e criação de equipes multidisciplinares itinerantes (psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional) para triagem anual e terapias na própria escola no contraturno;

Ciclo anual de dez meses temáticos de promoção da saúde (abordando depressão, gravidez precoce, drogas e suicídio) integrado com UBS locais, associado ao programa Esporte na Escola para ligas e treinos interescolares no contraturno, fins de semana e férias;

Instalação de polos da FAETEC em comunidades prioritárias para qualificação técnica rápida de moradores em edificações, topografia e saneamento, atuando em mutirões remunerados de urbanização local em parceria com a UERJ.

Cyro Garcia (PSTU)

Garantia da aplicação exclusiva de no mínimo 25% do orçamento estadual na educação pública, revogando o teto de gastos e quaisquer mecanismos fiscais que limitem investimentos sociais;

Suspensão imediata da aplicação do Novo Ensino Médio na rede estadual, abrindo espaço para a elaboração democrática de diretrizes pedagógicas coletivas pela comunidade escolar, sem interferência da iniciativa privada;

Oposição frontal ao projeto "Escola Sem Partido" e interrupção imediata do programa de expansão de escolas cívico-militares;

Defesa da estatização de todas as instituições de ensino superior privado e o perdão completo de todas as dívidas estudantis de ex-alunos dessas redes;

Fortalecimento orçamentário substancial e imediato para a UERJ, UENF e FAETEC, com a instauração de conselhos democráticos (compostos por funcionários, estudantes e moradores do entorno) para a gestão das universidades;

Manutenção e expansão de cotas raciais, além da criação de políticas afirmativas de acesso direcionadas a indígenas, refugiados e pessoas LGBTI;

Obrigatoriedade de programas de educação sexual de qualidade nas escolas de ensino básico, focados no combate à LGBTIfobia e à violência de gênero;

Investimento massivo de recursos na construção de creches em tempo integral em todo o estado para garantir a segurança e a permanência das mães trabalhadoras no mercado de trabalho e nas salas de aula.

Douglas Ruas (PL)



Pactuação de programa de colaboração técnica e financeira com as prefeituras dos 92 municípios, condicionando o apoio e os investimentos estaduais ao cumprimento efetivo de metas de aprendizagem na leitura;

Diagnóstico geral de proficiência de todos os estudantes que ingressam no ensino médio estadual, oferecendo reforço de português e matemática no contraturno, além de integrar turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) com qualificação profissional;

Criação de sistema de gestão escolar por resultados que premie escolas de bom desempenho e assegure bonificação financeira direta para professores e diretores que entreguem metas;

Promoção de plano de melhoria das instalações das escolas com climatização das salas, internet rápida, quadras e bibliotecas reformadas, fornecimento de merenda escolar reforçada e abertura do espaço para cursos rápidos voltados às famílias;

Reformulação das trilhas de ensino médio técnico para adequação às vocações econômicas e demandas reais de empregadores de cada região do estado, com estágios e acompanhamento profissional pós-conclusão;

Estímulo à permanência estudantil de baixa renda nas universidades estaduais por meio de bolsas, modernização de laboratórios e convênios entre as universidades estaduais (como UERJ e UENF) e as secretarias estaduais para desenvolvimento de soluções em gestão pública;

Conversão das instalações físicas de colégios estaduais localizados em áreas de alta vulnerabilidade social em complexos de cidadania com ensino de tempo integral e qualificação profissional noturna para a comunidade;

Integração do entorno das escolas a centros de comando com patrulha escolar e policiamento, aliada à implantação de unidades cívico-militares (militar da reserva encarregado de ordem e disciplina, com gestão pedagógica estritamente civil e neutralidade político-partidária como princípio inegociável);

Mapeamento inteligente de frequência e notas para emitir alertas precoces de risco de abandono escolar e disparar busca ativa dos estudantes fora das salas;

Capacitação de regionais de ensino para identificar violência contra a mulher, garantia de permanência de mães adolescentes por meio de apoio pedagógico especializado e fornecimento regular e gratuito de absorventes higiênicos nas escolas;

Implementação de suporte psicossocial aos estudantes, currículo voltado a competências socioemocionais e atendimento psicológico presencial ou por telessaúde nas escolas.



Eduardo Paes (PSD)



Expansão progressiva das vagas de ensino médio técnico profissionalizante em tempo integral em todas as regiões do estado, formatando as grades e cursos segundo as vocações econômicas locais para favorecer o primeiro emprego dos jovens;

Reestruturação e modernização física e de pessoal das escolas técnicas da rede FAETEC para devolver sua qualidade histórica e papel estratégico de fomento profissional;

Prestação de suporte financeiro e metodológico direto aos 92 municípios do estado para impulsionar a educação inclusiva de crianças com transtorno do espectro autista (TEA) e assistência a suas famílias;

Garantia do envio sem atrasos de todas as verbas constitucionais obrigatórias de saúde e educação para os caixas das prefeituras de forma institucional, sem qualquer interferência de caráter ideológico, partidário ou político;

Ajuste de gestão com metas voltadas a reerguer a qualidade do ensino básico estadual, buscando recolocar o Rio de Janeiro entre os estados líderes de desempenho educacional no país.







Juliete Pantoja (UP)



Expansão progressiva da modalidade de ensino integral na rede de educação básica estadual com a meta de atingir 100% das escolas em funcionamento integral até o ano de 2030;

Implementação de plano de emergência estadual para erradicar o analfabetismo absoluto e o analfabetismo funcional em todo o estado do Rio de Janeiro no período de um ano;

Extinção imediata de todo o programa de escolas cívico-militares da rede estadual, proibindo a presença permanente de policiais militares no interior e dependências de todas as unidades escolares;

Interrupção imediata de repasses e subvenções orçamentárias estaduais de educação para fundações e instituições de caráter privado;

Formulação de plano de carreira unificado para profissionais da educação básica, técnica (FAETEC) e superior, extinguindo as terceirizações de atividades-meio e contratações temporárias em favor da realização periódica de concursos públicos;

Instituição da Política Estadual de Auxílio-permanência Estudantil na educação básica e universidades públicas, associada à construção de moradias e alojamentos estudantis próximos aos colégios e universidades;

Fornecimento de merenda escolar de qualidade, livre de agrotóxicos e adquirida de produtores de agricultura familiar local, incluindo opções de pratos vegetarianos no cardápio de todas as escolas;

Suspensão imediata da aplicação do Novo Ensino Médio no estado, resguardando a permanência obrigatória das 12 disciplinas clássicas da grade curricular (como Artes, Filosofia, Sociologia, Sociologia e Educação Física);

Descentralização do ensino superior estadual público por meio da abertura e instalação de novos campi das universidades públicas em municípios do interior fluminense;

Articulação de convênios para expandir e construir creches públicas em tempo integral nas cidades para garantir que mães trabalhadoras e estudantes permaneçam no ensino regular;

Abono de faltas para profissionais da educação em atividades de formação continuada e convênios universitários com reserva obrigatória de vagas para professores em Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado).

Luan Monteiro (PCO)



Fim do controle administrativo autoritário nas escolas públicas com eleições diretas para diretores e todos os cargos de gestão por voto da comunidade escolar;

Instituição de governo tripartite nas universidades estaduais, com administração compartilhada igualmente por estudantes, professores e funcionários administrativos;

Defesa da estatização completa de todo o ensino privado pago no estado, direcionando todas as verbas educacionais governamentais exclusivamente ao ensino público;

Abolição imediata dos exames de vestibular, assegurando o livre ingresso e vaga garantida a todos os candidatos nas universidades públicas estaduais;

Garantia de piso salarial docente nacional de no mínimo R$ 8,5 mil mensais para os professores, limitando a jornada máxima de trabalho em sala de aula a 30 horas semanais;

Revogação de todas as proibições sobre o uso de aparelhos celulares nas dependências escolares e garantia de liberdade irrestrita de expressão para alunos e docentes;

Revogação de todas as reformas administrativas e curriculares aplicadas contra a educação e o ensino público pelos governos anteriores.

William Siri (PSOL)

Retomada integral do modelo original dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), com a meta de colocar 30 CIEPs em funcionamento integral já no primeiro ano de mandato em territórios vulneráveis;

Garantia de café da manhã e jantar de qualidade a todos os estudantes matriculados e a seus respectivos responsáveis familiares cadastrados;

Implementação de meta de 12 anos para que toda a alimentação servida na rede estadual de ensino, hospitais, abrigos e universidades seja de origem agroecológica;

Climatização e adequação acústica das salas de aula, quadras cobertas modernas e fixação de teto máximo de 30 alunos por sala de aula, com planejamento de redução progressiva desse contingente;

Instalação de fiação moderna de fibra óptica e redes sem fio de alta velocidade gratuitas e seguras para toda a comunidade em todas as escolas da rede pública;

Envio de projeto de lei à ALERJ para extinguir o ensino religioso do currículo das escolas estaduais fluminenses, convertendo a carga horária na ampliação de aulas de filosofia e sociologia, além de incluir o ensino de culturas indígena e de matriz africana para combater preconceitos;

Criação do Índice de Qualidade do Ensino da Rede Estadual do Rio de Janeiro para avaliar periodicamente a infraestrutura, tamanho de turmas e valorização do magistério, descartando punições fiscais ou pedagógicas a escolas de pior IDEB;

Atualização do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCS) unificado para professores e funcionários com garantia do piso docente e asseguração de 1/3 da jornada de trabalho do professor para planejamento extraclasse, combatendo a sobrecarga e barrando as políticas de "minutagem";

Plano para substituição progressiva de contratos precários e terceirizações por contratação direta por concurso público de funcionários escolares, garantindo jornada de 30 horas semanais aos administrativos da rede;

Regulamentação da carreira e contratação via concurso de Animadores Culturais, com meta de assegurar 4 animadores em áreas artísticas distintas por unidade de ensino;

Reabertura das 147 unidades de Escolas do Campo desativadas nos últimos 18 anos, adaptando os projetos pedagógicos à realidade rural e à agroecologia;

Concessão de 180 dias de licença-maternidade estudantil com regime domiciliar assistido, tutoria remota para evitar defasagem acadêmica e priorização em vagas de creches no retorno;

Autonomia financeira universitária garantida em lei com a destinação de 6% da receita corrente do Estado para as universidades estaduais (UERJ e UENF);

Eleição direta para a presidência e direções da FAETEC

Triplicação de matrículas de nível técnico e campi próprios da UERJ na Zona Oeste e Vaz Lobo.

Veja também o que cada candidato propôs para:

Segurança