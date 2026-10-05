Divulgação Carlos Portinho e Carlos Jordy, do PL









O estado do Rio de Janeiro reelegeu Carlos Portinho e elegeu Carlos Jordy, do PL, ao Senado Federal. Portinho recebeu 4.264.932 votos (26,77%) e Jordy totalizou 3.912.405 votos (24,56%). Os mandatos de ambos, com duração de oito anos, começam em 1º de fevereiro de 2027 e terminam em 31 de janeiro de 2035.

A disputa pelas duas vagas no Senado foi acirrada durante toda a corrida eleitoral entre os dois e a candidata do PT, Benedita da Silva. Na reta final, as pesquisas apontavam que os dois eleitos estavam tecnicamente empatados com Benedita.









Quem é Carlos Portinho?

Carlos Francisco Portinho (PL), de 53 anos, é natural do Rio de Janeiro e formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

A trajetória política de Portinho em 2016, quando concorreu a uma vaga de vereador do Rio de Janeiro, mas não foi eleito. Ele também ocupou cargos no Executivo municipal e estadual. Foi secretário municipal de Habitação do Rio durante a gestão de Eduardo Paes (PSD) e secretário estadual de Meio Ambiente no governo de Luiz Fernando Pezão (MDB). Também atuou como assessor parlamentar do ex-deputado federal Índio da Costa (PSD).



Portinho chegou ao Senado em novembro de 2020, após a morte do então senador Arolde de Oliveira (PSD), vítima da Covid-19. Primeiro suplente da chapa, assumiu a cadeira deixada pelo titular e passou a exercer o mandato. No Senado, atuou em pautas relacionadas à segurança pública e foi relator do Marco Legal das Startups e da Lei da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Em 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro, exerceu a função de líder do governo no Senado. Após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), passou a liderar o PL na Casa.

Nas Eleições 2026, Portinho concorreu novamente ao Senado pelo Rio de Janeiro. Um dos suplentes de sua chapa é Samuel Malafaia (PL), irmão do pastor Silas Malafaia.

Quem é Carlos Jordy?

Deputado federal em segundo mandato, Carlos Jordy (PL), de 44 anos, é natural de Niterói e formado em Turismo, com ênfase em Hotelaria, pela Universidade do Vale do Itajaí.



Sua trajetória eleitoral começou em 2016, quando foi eleito vereador de Niterói. Dois anos depois, chegou à Câmara dos Deputados e, em 2022, foi reeleito para um segundo mandato como deputado federal.

Em 2024, deixou temporariamente o mandato para disputar a Prefeitura de Niterói. Chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Rodrigo Neves (PDT).

Nas Eleições 2026, Jordy concorreu a uma das cadeiras do Rio de Janeiro no Senado. Lucimar Ferreira e Zé Augusto Nalin, ambos do PL, são os primeiro e segundo suplentes de sua chapa, respectivamente.

O que faz um senador?

O senador representa o estado ou o Distrito Federal no Congresso Nacional. Ele participa da criação e da votação de leis que valem para todo o país. Além disso, eles também têm algumas funções exclusivas, como analisar e votar indicações do presidente da República para determinados cargos, como ministros do STF, e processar e julgar o presidente da República em casos de crime de responsabilidade.

Nas Eleições 2026, foram escolhidos dois senadores por estado e pelo Distrito Federal, totalizando 54 das 81 cadeiras do Senado. O mandato de um senador dura oito anos, e cada eleito tem dois suplentes.