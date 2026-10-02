Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) cumpre, nesta sexta-feira (2), um compromisso de campanha em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, a dois dias do primeiro turno das eleições.

Às 18h, Flávio participa do “Bloquinho do Nikolas Ferreira”, organizado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL). A concentração será na avenida Deputado Esteves Rodrigues, no bairro Melo, com percurso até o comitê de campanha.

Também devem participar do ato o candidato ao governo de Minas Gerais Flávio Roscoe (PL) e o candidato ao Senado Domingos Sávio (PL).

O senador escolheu Minas Gerais como local final da campanha, devido ao desempenho de Cleitinho Azevedo (Republicanos) na disputa pelo governo mineiro, e acredita que ele poderá ser peça chave nessa reta final.

Historicamente, Minas é um dos estados mais decisivos para as eleições. O seu principal adversário, o presidente Lula (PT), esteve m Juiz de Fora (MG), também nesta semana, mas teve agenda cancelada pelo mau tempo.

Nas pesquisas eleitorais, a região Sudeste ainda é um "campo de batalha" entre os candidatos, já que Lula tem vantagem nos estados do Note e Nordeste, e Flávio nos do Sul e Centro-Oeste.



