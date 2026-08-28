Foto: Divulgação/PCDF Segurança pública do Distrito Federal

Os candidatos ao governo do Distrito Federal apresentaram seus planos de governo à Justiça Eleitoral para poderem concorrer às eleições de 2026, como manda a legislação brasileira. Entre as propostas, sugeriram medidas para a Segurança Pública.

O iG analisou os planos de governo anexados pelos candidatos e que estão disponíveis no DivulgaCandContas, portal de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira abaixo as principais prioridades que cada um elencou para a área.

José Roberto Arruda (PSD)

Implementação do " Governo Inteligente " que com o uso contínuo de Inteligência Artificial ( IA ), vai fortalecer ações de prevenção, inteligência e a atuação integrada das forças de segurança.

" que com o uso contínuo de Inteligência Artificial ( ), vai fortalecer ações de prevenção, inteligência e a das forças de segurança. Utilização de alertas georreferenciais e monitoramento em tempo real para detectar violações das medidas protetivas de proteção às mulheres, permitindo o envio rápido e automático de policiais.

e para detectar violações das de proteção às mulheres, permitindo o envio rápido e automático de policiais. Abordagem integrada das políticas de segurança, com uso do esporte, desenvolvimento humano e da educação como meios continuados para prevenção do crime e fortalecimento da ordem pública.

das políticas de segurança, com uso do esporte, desenvolvimento humano e da educação como meios continuados para do crime e da ordem pública. Emprego de metas operacionais com foco em efeitos práticos, com o intuito de reduzir o custo social e econômico da violência no DF.

Reforço no monitoramento e na segurança nos espaços urbanos e transporte público.

Celina Leão (PP)

Ampliação do programa " Viva Flor " a fim de garantir a proteção total de vítimas de violência doméstica, preservando-as e também seus filhos e dependentes.

" " a fim de garantir a proteção total de vítimas de violência doméstica, preservando-as e também seus filhos e dependentes. Consolidação da política permanente e integrada de proteção, com a atuação conjunta das ações de segurança, saúde e assistência social no acompanhamento de medidas cautelares às vítimas de violência doméstica .

. Restruturação das carreiras militares e articulação com o governo federal para igualdade salarial da Polícia Civil do DF ( PC-DF ) com a Polícia Federal ( PF ), junto a melhorias na Polícia Militar (PM-DF)e Corpo de Bombeiros Militar (CBM-DF).

e articulação com o governo federal para da Polícia Civil do DF ( ) com a Polícia Federal ( ), junto a melhorias na (PM-DF)e (CBM-DF). Uso massivo da tecnologia e IA para monitorar o crime na capital federal e combater por meio de investigação financeira e recuperação de bens. Expansão do programa DF 360 .

para na capital federal e combater por meio de investigação financeira e recuperação de bens. do programa . Aumento da presença territorial da polícia em áreas urbanas, comerciais e rurais, com a criação de novas unidades e delegacias em Regiões Administrativas (RA) negligenciadas.

em áreas urbanas, comerciais e rurais, com a criação de novas unidades e delegacias em Regiões Administrativas (RA) negligenciadas. Fortalecimento da Polícia Penal (PP) e inserção de tecnologias para afastar lideranças criminosas dentro dos presídios. Meta em inserir 100% dos presos em unidades do DF em trabalhos internos .

e inserção de tecnologias para afastar lideranças criminosas dentro dos presídios. Meta em inserir 100% dos em unidades do DF em . Combate contínuo ao tráfico de drogas , crimes na internet e grilagem de terras, aliado a modernização dos institutos de perícia.

, crimes na internet e grilagem de terras, aliado a modernização dos institutos de perícia. Leandro Grass (PT)

Implementação de sistema direcionado para a gestão integrada de casos de alto risco, com a divisão dinâmica das informações entre os órgãos públicos a fim de promover a adequadosde ações .

de casos de alto risco, com a divisão dinâmica das informações entre os órgãos públicos a fim de promover a . Foco na prevenção primária do crime , unindo a atuação das forças políticas de cuidado às de segurança, ampliando a infraestrutura de segurança urbana para garantir serviços sociais apropriados.

, unindo a atuação das forças políticas de cuidado às de segurança, de segurança urbana para garantir serviços sociais apropriados. Organização de modelo para acompanhamento contínuo à vítimas em situação de vulnerabilidade. O foco é evitar que o caso se repita e assim, assegure e acolha de forma segura.

Paula Belmonte (PSDB)

Restruturação imediata e reconhecimento das forças policiais e do Corpo de Bombeiros por meio da realização de forma célere de novos concursos públicos .

. Criação e implementação do Centro Integrado de Segurança Metropolitana , através de parceria com o governo federal e os estados de Goiás e Minas Gerais para combater rigorosamente a atuação das organizações criminosas nas divisas com o DF .

, através de parceria com o governo federal e os estados de Goiás e Minas Gerais para combater rigorosamente a atuação das organizações criminosas nas . Aumento da rede de proteção e de suporte à mulher , organizando casas-abrigo que funcionem 24 horas por dia e expandir as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs).

e de suporte à , organizando casas-abrigo que funcionem 24 horas por dia e expandir as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs). Melhoria nos investimentos para investigação e perícia especializadas, com objetivo em elevar os índices de resolução de crimes e garantir a rápida responsabilização dos infratores.

Kiko Caputo (Novo)

Modernização ampla da infraestrutura do sistema penitenciário do DF de forma a disciplinar e ressocializar os internos, tendo como meta primordial em colocar 100% da população prisional em trabalho produtivo.

do DF de forma a disciplinar e ressocializar os internos, tendo como meta primordial em colocar em produtivo. Avanço e atualização dos institutos de perícia criminal , por meio da digitalização total dos laudos. Implementação de bancos para extrair dados e de tecnologia genética pericial avançada.

, por meio da digitalização total dos laudos. Implementação de para extrair dados e de tecnologia genética pericial avançada. Concentração no enfrentamento do crime organizado através de investigação financeira e de inteligência, com foco em desmantelar as facções através da asfixia financeira.

Ricardo Cappelli (PSB)

Tolerância zero no enfrentamento ao crime organizado e a homicídios, roubos e tráfico de drogas, além de coibir crimes digitais fazendo uso de estratégias de inteligência e investigação.

e a homicídios, roubos e tráfico de drogas, além de coibir crimes digitais fazendo uso de estratégias de inteligência e investigação. Proteção a pessoas vulneráveis com prioridade no combate à violência contra as mulheres, idosos e crianças por meio de ações integradas de segurança, saúde e assistência.

por meio de ações integradas de segurança, saúde e assistência. Bloqueio na atuação de facções dentro das unidades prisionais do DF. Incremento na perícia criminal e em programas para ressocialização a fim de coibir a reincidência .

na atuação de dentro das unidades prisionais do DF. Incremento na perícia criminal e em programas para ressocialização a fim de a . Valorização das forças de segurança com o aumento do efetivo através de concursos públicos, modernização das viaturas e equipamentos , e suporte à saúde dos agentes.

através de concursos públicos, das viaturas e , e dos agentes. Aumento da rede de videomonitoramento e da iluminação pública urbana. Elevar o quantitativo de crimes elucidados, reduzir o tempo de resposta e divulgar continuadamente os índices semestrais de criminalidade.





Professora Samara Mineiro (UP)

Propõe dar fim à PM e no lugar, criar uma polícia única que atue de forma civil e preventivamente sob controle popular e comunitário.

e no lugar, uma que atue de forma civil e preventivamente sob controle popular e comunitário. Priorização por investigações financeiras e científicas contra as grandes organizações criminosas e de lavagem de dinheiro ante o policiamente repressivo de massa.

contra as grandes organizações criminosas e de lavagem de dinheiro ante o policiamente repressivo de massa. Aumento das políticas públicas e redes de colaboração especializadas no combate ao racismo institucional , feminicídio e violência policial .

, e . Reforma do sistema carcerário priorizando ações de humanização, a fim de conter a superlotação e incentivar penas alternativas com programas de reintegração na sociedade.

Elisson Ferreira (AGIR)

Gerenciamento direto das políticas de segurança pelo vice Subtenente da Polícia Militar Sérgio Prado, com metas e prazos pré-definidos de 100 dias, 1 ano e 4 anos.

pelo vice Subtenente da Polícia Militar Sérgio Prado, com de 100 dias, 1 ano e 4 anos. Aumento do programa " DF Inteligente ", com a expansão do videomonitoramento adicionado a mecanismo de reconhecimento de placas em hospitais, escolas, terminais de transporte público e centros comerciais.

", com a expansão do adicionado a mecanismo de reconhecimento de placas em hospitais, escolas, terminais de transporte público e centros comerciais. Ampliação e recomposição dos batalhões e delegacias , além de uma ostensiva iluminação pública nas áreas de maior risco de crime.

, além de uma ostensiva iluminação pública nas áreas de maior risco de crime. Implementação de programas educacionais e comunitários para previnir à violência, com foco nos jovens das periferias do DF.

Expedito Mendonça (PCO)

Fim da PM e de forças de segurança que atuem de forma repressiva.

da e de forças de segurança que atuem de forma repressiva. Criação de comitês para autoproteção popular e de segurança que serão gerenciados pelos próprios trabalhadores.

Encerrar a " guerra às drogas " e da criminalização de frentes sociais, das periferias e pessoas vulneráveis.

" e da criminalização de frentes sociais, das periferias e pessoas vulneráveis. Desmilitarização geral e defesa de que cada trabalhador se defenda.

Professor Robson (PSTU)

Desmilitarização dos mecanismos de segurança e fim da PM. Unificação das polícias sob fiscalização civil. Comandantes de polícia serão eleitos diretamente pela população e trabalhadores da segurança pública, a fim de garantir o direito de greve e sindicalização dos agentes. Nova política sobre drogas, legalizando, descriminalizando e regulamentando, sob a fiscalização da saúde pública. Além disso, acabar com a política de confronto ostensivo nas periferias. Dar fim ao encarceramento em massa de jovens negros e pobres, com revisão de penas em crimes sem emprego de violência.

Rico Pinheiro (PRTB)