Foto: PH Lopes Tarcísio discursa na convenção do Republicanos em São Paulo

O governador de São Paulo e candidato a reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reforçou nesta quarta-feira (19) sua proximidade com o bolsonarismo e defendeu a continuidade de seu projeto à frente do Estado durante sabatina realizada pela Jovem Pan News. Tarcísio afirmou que pretende seguir alinhado ao grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro e citou uma possível parceria com Flávio Bolsonaro, que deverá disputar a Presidência da República.

Durante cerca de uma hora, o governador respondeu a perguntas sobre temas como saúde, segurança pública, saneamento básico, educação, mobilidade urbana, emprego, empreendedorismo e eficiência do Estado.

Ao ser questionado sobre a eleição de 2022, quando foi identificado como o candidato de Jair Bolsonaro ao governo paulista, Tarcísio afirmou que faz parte de um grupo político, mas ressaltou que a decisão caberá ao eleitor.

“A gente faz parte de um time. O que está em julgamento agora é o sentimento, o sentimento de continuidade ou de mudança?”, declarou.

Governador destaca resultados do mandato

Ao defender a continuidade de seu governo, Tarcísio afirmou que a administração estadual apresenta boa avaliação e citou resultados que, segundo ele, devem ser considerados pelo eleitor.

Entre os exemplos, mencionou o volume de cirurgias realizadas, a produção habitacional e a redução de indicadores criminais.

Na área da segurança pública, porém, reconheceu que ainda existe uma percepção de insegurança entre a população. Segundo o governador, o governo precisa avançar principalmente em regiões periféricas.

“Sabemos que é um ponto sensível e que temos de fazer muito mais, que o cidadão ainda não se sente seguro, que ele quer mais saúde. A gente sabe que o cidadão da periferia espera mais de nós”, afirmou.

Tarcísio também disse que existe um planejamento para os próximos anos e citou as expectativas dos jovens em relação às profissões do futuro, ao desenvolvimento profissional e à possibilidade de prosperar.

Para o governador, a articulação entre diferentes esferas de governo pode facilitar a execução de políticas públicas. Ele citou como exemplo a relação com a Prefeitura de São Paulo e defendeu que esse tipo de alinhamento seja ampliado.

“A vida fica muito mais fácil se governo federal, estadual e prefeituras estiverem alinhados”, disse.

Tarcísio admite proximidade com bolsonarismo

A relação com o bolsonarismo foi abordada diretamente durante a sabatina. Tarcísio afirmou ter valores conservadores e liberais e disse que mantém identidade própria, embora reconheça afinidade com parte dos princípios defendidos pelo grupo político de Jair Bolsonaro.

“Sou um candidato de valor, que tem valores cristãos, conservador, liberal, que acredita em um estado mais enxuto, em um serviço público mais eficiente, que acredita no setor privado, no empreendedor, no empreendedorismo”, declarou.

O governador também relembrou sua passagem pelo governo Jair Bolsonaro, quando ocupou o Ministério da Infraestrutura. Segundo ele, a experiência foi importante para sua trajetória política.

“Fui ministro da infraestrutura, tenho uma gratidão muito grande porque ele me abriu essa porta. A gente tá aqui pra resolver o problema da população. Me identifico, sim, com o Bolsonarismo, mas a gente rechaça o que não faz sentido. Temos identidade própria, mas com valores que pra nós são os corretos”, afirmou.

Ao falar sobre a disputa presidencial, Tarcísio também projetou uma relação próxima com Flávio Bolsonaro caso o senador seja eleito. “Com o Flávio eleito presidente, a nossa vida aqui vai ser mais fácil”, afirmou.

O governador ainda mencionou a possibilidade de participar de agendas conjuntas com Flávio. “Vamos estar juntos. Estaremos juntos no final de semana novamente no festival de Barretos e a gente vai fazer muitos eventos em conjunto”, disse.





Saúde, segurança e emprego aparecem entre prioridades

Entre os temas apontados por Tarcísio como prioritários para uma eventual continuidade no governo paulista estão saúde, saneamento básico, segurança pública, eficiência administrativa, mobilidade urbana, empreendedorismo, trabalho e emprego.

Durante a sabatina, o governador também abordou a situação econômica do consumidor e fez críticas ao impacto das apostas esportivas sobre o orçamento das famílias.

“O varejo está morrendo, as pessoas estão endividadas, gastando seu dinheirinho com as Bets que foram regulamentadas pelo Haddad”, afirmou.

Relacionamento com o governo Lula

Tarcísio classificou como “distante” a relação de seu governo com a administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ele, São Paulo não recebe do governo federal o mesmo tratamento destinado a outros Estados por causa das divergências políticas.

“É um relacionamento distante, São Paulo não é ‘abraçado’ pelo governo federal como outros estados são. Somos considerados como adversários políticos. A gente tenta ter uma condução pragmática das coisas”, afirmou.

Como exemplo, o governador citou as discussões em torno do túnel entre Santos e Guarujá. Segundo Tarcísio, ele procurou o presidente Lula para apresentar os argumentos em favor de São Paulo assumir a concessão, a regulação e a licitação do projeto.

“Quando a gente teve de decidir sobre o túnel Santos-Guarujá, eu fui até o presidente da República e levei os argumentos pelos quais a gente acreditava que São Paulo deveria ser o poder concedente, ser o regulador e fazer a licitação do túnel”, disse.

De acordo com o governador, São Paulo teria melhores condições para estruturar o projeto por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP). Ele citou a capacidade financeira de uma empresa estadual para oferecer as garantias necessárias e afirmou que o governo federal enfrentaria mais dificuldades para estruturar esse tipo de operação.

Tarcísio também mencionou as exigências para o aporte de capital e as diferenças entre os processos de análise dos órgãos de controle. Segundo ele, o investimento exigiria autorização legislativa e São Paulo já teria essa estrutura aprovada pela Assembleia Legislativa. Nas desestatizações, acrescentou, o Tribunal de Contas da União (TCU) faz a análise no âmbito federal, enquanto o Tribunal de Contas do Estado (TCE) acompanha os processos paulistas.

“Levei esse projeto de mobilidade urbana para o presidente, ele topou. Estava com ele no palanque, lá no porto de Santos, reuniu toda a turma pra vaiar a gente e tá tudo certo, faz parte do jogo, o que interessa é tocar a obra, é fazer acontecer”, afirmou.

Na avaliação do governador, as divergências políticas não deveriam impedir a liberação de recursos e a execução de projetos para São Paulo. Tarcísio citou dois financiamentos aprovados com bancos estrangeiros que, segundo ele, não avançaram porque não foram encaminhados ao Senado para análise da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

“Então, há um tratamento diferente”, declarou.

Ao concluir a resposta sobre a relação com o governo federal, Tarcísio afirmou que pretende manter o diálogo institucional independentemente das diferenças políticas.

“Eu acredito no diálogo, sempre vou olhar o interesse do cidadão de São Paulo, que é mais importante que qualquer divergência política”, afirmou.