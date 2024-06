Tânia Rêgo/Agência Brasil Cármen Lúcia assume o TSE

O presidente do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Rio Grande do Sul, desembargador Voltaire de Lima Moraes, comunicou à ministra Cármen Lúcia, recentemente empossada presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que as eleições municipais no estado estão mantidas para outubro, apesar dos danos das enchentes. A informação é da coluna da Carolina Brígido, do UOL.



Lima Moraes recebeu garantias da ministra de que o TSE fornecerá todo o suporte necessário para garantir a normalidade das eleições no Rio Grande do Sul. O diálogo ocorreu durante a primeira reunião de Cármen Lúcia com os presidentes dos TREs, um dia após sua posse.

O presidente do TRE do Distrito Federal, desembargador Jair Soares, ofereceu o empréstimo das urnas eletrônicas da unidade federativa para auxiliar o Rio Grande do Sul. Vale ressaltar que o STF não realiza eleições municipais em outubro, pois as disputas nas urnas ocorrem apenas a cada quatro anos, para a eleição de presidente, governador, senador, deputados federais e distritais.

Recentemente, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), sugeriu o adiamento das eleições municipais no estado, argumentando que a mudança de administração nas prefeituras poderia prejudicar o processo de reconstrução do estado. No entanto, Alexandre de Moraes, que presidia o TSE na época, afirmou que não havia discussão sobre adiar as eleições no Rio Grande do Sul.

