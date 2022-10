Reprodução Redes Sociais Print de post bolsonarista com ameaça a demitir petistas

Na contra mão dos princípios da profissão, uma coordenadora de desenvolvimento humano em Pernambuco, postou em suas redes sociais que iria 'fazer de tudo' para que colegas petistas fossem primeiros dispensados em um possível corte de funcionários da empresa ao qual trabalha, ou melhor, trabalhava.

A psicóloga atuava no setor de Recursos Humanos (RH) da rede Ferreira Costa no estado nordestino. A empresa, que não compactua com as falas da mulher, resolveu desligar a profissional do quadro de funcionários.

"Se tiver demissão em massa, vou fazer de tudo para começar pelos petistas"

A publicação foi feita após Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sair na frente no primeiro turno para a presidência da República, com 48,43% dos votos .

Lula saiu do primeiro turno sobre vantagem a Bolsonaro em Pernambuco com 3.558.322 votos, que representa 65,27% dos votos válidos.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) disse que recebeu "relatos de assédio eleitoral em empresa varejista no Recife", mas não informou se seria aberto algum procedimento de investigação sobre o caso.



Em nota a empresa Ferreira Costa informou que não compactua com atitudes ofensivas ou discriminatórias e que a "colaboradora não faz mais parte do quadro de funcionários.

