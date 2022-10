O atual governador de Minas Gerais , Romeu Zema (Novo ), concorre a reeleição e apresenta um desempenho de 50% dos votos válidos na pesquisa do Ipec divulgada neste sábado, 1º de outubro.

A disputa ao governo mineiro, tecnicamente, ainda não está definida no primeiro turno, baseado no levantamento da instituição. Em seguida no pário está o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) com 42% dos votos válido s. Kalil recebeu o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na campanha, fator importante para seu desempenho na corrida.

