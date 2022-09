Tereza Sobreira / Wikimedia Commons - 21.02.2014 Rio de Janeiro é o estado que mais terá o reforço das Forças Armadas nas eleições

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral referendou, nesta terça-feira (20), as decisões do ministro Alexandre de Moraes que autorizaram o envio das Forças Armadas para reforçar a segurança durante as eleições em 11 estados.



De acordo com uma resolução da Corte, é possível requisitar o apoio para garantir o livre exercício do voto, a normalidade da votação e da apuração dos resultados.

Os pedidos aprovados pelo TSE são encaminhados ao Ministério da Defesa , órgão responsável pelo planejamento e pela execução das ações empreendidas pelas Forças Armadas.

Os estados que terão o reforço das Forças Armadas no dia 2 de outubro serão: Rio de Janeiro, Maranhão, Piauí, Pará, Amazonas, Ceará, Acre, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Tocantins.



O Rio de Janeiro será o estado que terá a presença dos militares em mais pontos de votação, totalizando 181 localidades. Maranhão, com 96 localidades, e Pará, com 80 localidades, são os outros dois estados que mais vaõ ter reforço na segurança.

A possibilidade de solicitar o auxílio das Forças Federais pelo TSE está prevista na legislação desde 1965.

