Uma análise feita nas prévias prestações de contas dos principais candidatos ao governo de São Paulo mostram que Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) investiram a maior parte de recursos em produtoras de audiovisual para produção de campanha eleitoral na TV, enquanto que o atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), destinou a maior parte dos recursos para a produção de materiais de campanha impresso.

FERNANDO HADDAD (PT)

Programa eleitoral. Haddad destinou 66% do orçamento na empresa Urissane Comunicação, responsável pela produção do programa eleitoral. O valor gasto até o momento foi de R$ 11,5 milhões.

Pesquisas. Midia Pull Editora e Comunicação foi o segundo principal prestador de serviço (fornecedor) até o momento, na produção pesquisas, com um total de R$ 2 milhões (12%) das despesas contratadas pna campanha.

Materiais impressos. A campanha de Haddad utilizou apenas R$ 24,4 mil na produção de materiais impressos.

RODRIGO GARCIA (PSDB)

Materiais impressos. A campanha de Garcia investiu 24% do total de recursos gastos na contratação da empresa Formag’s Gráfica e Editora, com a produção de adesivos e santinhos no valor total de R$ 5 milhões.

Programa eleitoral. A empresa SP22 Comunicação e Estratégia, principal responsável pela produção do programa do horário eleitoral recebeu R$ 2,5 milhões.

TARCÍSIO DE FREITAS (Republicanos)

Programa eleitoral. A empresa Beacon Comunicação, responsável pelo programa de televisão, recebeu 64% de toda a quantia contratada pela campanha do Republicanos a governador até agora, no total de R$ 9,5 milhões.

Material impresso. O investimento em adesivos e panfletos feitos pela campanha de Tarcísio foi de R$ 1,4 milhão até o momento da corrida eleitoral.

