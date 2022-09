Foto: Alan Santos e Ricardo Stuckert Lula lidera intenções de voto no Sudeste

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu uma vantagem de onze pontos percentuais sobre Bolsonaro (PL) no Sudeste para as eleições presidenciais deste ano. Os dados são da pesquisa Ipec, encomendada pela TV Globo e divulgada nesta segunda-feira (5).



O ex-presidente tem 41% das intenções de voto na região com os três maiores colégios eleitorais do Brasil. O atual presidente aparece como opção de voto de 30% dos entrevistados.

No levantamento publicado no dia 29 de agosto, o pestista aparecia com 39% no Sudeste, enquanto chefe Executivo do país tinha 30%.

Confira o desemprenho de Lula bolsonaro nas outras regiões:

Nordeste

Lula: 56%

Bolsonaro: 23%

Norte e Centro-Oeste

Lula: 35%

Bolsonaro: 40%

Sul

Lula: 39%

Bolsonaro: 39%

O Ipec entrevistou presencialmente 2.512 eleitores entre os dias 2 e 4 de setembro. A margem de erro é estimada em dois pontos percentuais para mais ou menos, para um intervalo de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00922/2022.



