Marcelo Stuckert/Divulgação Lula e Alckmin em convenção do PSB

Se encerra hoje (5) o prazo para que os partidos realizem as suas convenções relacionadas às eleições de outubro deste ano . As atividades podem ser realizadas no formato presencial, virtual ou até mesmo no modelo híbrido. Os eventos estão ocorrendo desde o dia 20 de julho.



As convenções devem ser organizadas pelos partidos e federações para a escolha dos candidatos que disputarão os cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador, deputado federal, deputado estadual e distrital durante o processo eleitoral.

Neste ano, todas as 34 legendas registradas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) foram autorizadas para realizarem seus eventos nacionais.

Após a realização das convenções, os partidos devem solicitar o registro das candidaturas. O prazo máximo para que os candidatos sejam registrados na Justiça Eleitoral se encerra no dia 15 de agosto.

Reprodução/Twitter Bolsonaro na convenção do PL

Análise das candidaturas



Depois de receber os registros, a Justiça Eleitoral vai analisar e julgar as solicitações dos partidos até o dia 12 de setembro, 20 dias antes do início das eleições.

Todo esse processo da JE será feito no sistema CANDex. Nele, serão inseridos dados biográficos dos candidatos e também informações dos partidos que cada um dos políticos integra.

Todos os dados dos candidatos que foram regisrados na Justiça Eleitoral podem ser acompanhados no sistema DivulgaCandContas , que é gerido pelo TSE. Lá estão disponível diversas informações, como bens declarados por eles à JE e o número de candidaturas registradas para a atual corrida eleitoral.



