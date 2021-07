Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF Ministro do STF, Gilmar Mendes

"Na nossa democracia, não há espaço para coações autoritárias armadas", relatou o ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), em sua conta no Twitter nesta quinta-feira (22). Gilmar comentou as supostas ameaças feitas pelo general Braga Netto, Ministro da Defesa, sobre a não concretização de eleições em 2022 caso não haja voto impresso.

Gilmar Mendes afirmou que "os representantes das Forças Armadas devem respeitar os meios institucionais do debate sobre a urna eletrônica", deixando implícito nome de Netto. "Política é feita com argumentos, contraposição de ideias e, sobretudo, respeito à Constituição", completou o ministro do Supremo.

Segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo, Netto teria enviado um recado ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), condicionando as eleições de 2022 ao "voto impresso e auditável".



Ao ser questionado sobre o assunto, o ministro disse que não passava de uma "mentira" e "invenção" a notícia de que teria enviado recado a Lira.