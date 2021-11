Divulgação/ Ibilce Prédio da Unesp, em São Paulo





A primeira fase do vestibular 2022 da Universidade Estadual Paulista (Unesp) será realizada neste domingo (14) e na segunda-feira (15). Os 69.030 inscritos disputam 7.690 vagas em 24 cidades do estado de São Paulo.



No primeiro dia, a prova será aplicada para 38.660 candidatos dos cursos de biológicas. Já no segundo dia, será a vez dos 30.370 candidatos dos cursos de exatas e humanidades, além dos treineiros. A universidade explica que todos os vestibulandos responderão a 90 questões de múltipla escolha, sendo 30 de Linguagens e Códigos (elementos de Língua Portuguesa e Literatura, Língua Inglesa, Educação Física e Arte), 30 de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia) e as outras 30 de Ciências da Natureza e Matemática (Biologia, Física, Matemática e Química).



Nos dois dias, os portões serão fechados pontualmente às 14h. Como a entrada dos candidatos será em turmas escalonadas para evitar aglomerações, eles devem comparecer ao prédio no horário informado na consulta de local de prova , portando um documento original com foto, como RG, Carteira de Habilitação, Certificado Militar, Carteira de Trabalho, passaporte, Registro Nacional de Estrangeiros, identidade expedida pelas Forças Armadas ou carteira de órgão ou conselho de classe.







Além da máscara de proteção facial — obrigatória neste contexto de pandemia —, os vestibulandos devem levar caneta esferográfica com tinta preta e régua transparente. Todos terão até cinco horas para a realização das provas.