5 possíveis temas de redação da Unesp 2025

A segunda fase do vestibular da Unesp já está chegando, marcada para os dias 8 e 9 de dezembro. Está preparado para enfrentar a prova de redação ? Ela é sempre uma caixinha de surpresas, mas uma coisa é certa: não foge de temas atuais e relevantes. Mas quais estão em alta e, por isso, são mais possíveis de aparecer?

Conversamos com Daniela Toffoli , professora de redação e coordenadora do Curso Anglo, que analisou o histórico dos temas anteriores e trouxe insights valiosos sobre o que pode vir por aí.

“Há um modo predominante de o tema ser apresentado no vestibular da Unesp: em forma de pergunta e de maneira direta”, afirma a professora. Nas três últimas provas, os assuntos foram:

2024 (meio de ano) – faz-se necessária a proibição do uso de celular nas escolas?

2024 – é possível um futuro off-line?

2023 – a lógica do condomínio: o espaço público está em declínio?

Percebeu o padrão? Além de serem perguntas diretas, os temas têm uma pegada atual e cheia de relevância social. Ou seja, é praticamente certo que o tema de 2025 siga essa tendência. Pensando nisso, Daniela listou cinco possíveis temáticas que podem aparecer na prova deste ano. Spoiler : são assuntos que todo mundo deveria estar discutindo! Confira.

1. A crise climática e a responsabilidade social global

A emergência climática está em todos os noticiários. É uma das questões mais urgentes do nosso tempo, pois já está afetando ecossistemas, economias e comunidades em todo o mundo. “O estudante pode abordar esse tema explorando a responsabilidade de nações, empresas e indivíduos na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, além de discutir políticas e ações necessárias para promover a sustentabilidade e preservar o meio ambiente para as futuras gerações”, sugere a educadora.

2. A importância da sustentabilidade nas cidades modernas

Com a urbanização rápida e os impactos ambientais cada vez mais evidentes, a sustentabilidade urbana é uma questão bastante crítica. Para Daniela, este tema pode levar os candidatos a discutirem práticas sustentáveis, a relação e ntre desenvolvimento urbano e meio ambiente, e soluções para tornar as cidades mais verdes e habitáveis.

+ Gosto de sustentabilidade e reciclagem. Quais cursos posso fazer?

3. O papel das redes sociais na formação da opinião pública

É impossível fugir delas, né? As redes sociais moldam o jeito como a gente pensa, se informa e até vota! Esse tema pode pedir uma análise sobre os prós e contras dessas plataformas, o problema das fake n ews , e como elas estão transformando a política e a sociedade, segundo a professora.

4. Desafios éticos e legais da inteligência artificial

A IA está cada vez mais presente na nossa rotina. E são muitos os dilemas que ela traz, como os desafios éticos e legais sobre privacidade e futuro dos empregos. “Este tema permite explorar as implicações da IA e como a sociedade pode se preparar para integrar essa tecnologia de forma responsável”, afirma Daniela.

+ Quais são os perigos da Inteligência Artificial? Dá para controlá-la?

5. Inclusão e diversidade no mercado de trabalho

Fazer parte de um ambiente de trabalho diverso e inclusivo não é só tendência, é essencial! Esse tema pode pedir que você debata sobre igualdade de oportunidades, representatividade de minorias e como a diversidade traz benefícios para as empresas e para a sociedade.

Calendário Unesp 2025

Prazo para pedidos de isenção da taxa : agosto

Inscrições: 4 de setembro a 10 de outubro

Primeira fase: 15 de novembro

Convocação para segunda fase : 2 de dezembro

Segunda fase: 8 e 9 de dezembro

Resultado: 31 de janeiro de 2025

