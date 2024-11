Taís Ilhéu O local de prova é o mesmo? Veja o que muda ou não no segundo dia do Enem 2024

Neste domingo (10), milhões de estudantes concluem o Enem 2024 respondendo às questões de Matemática e Ciências da Natureza. Ao todo, eles terão cinco horas de prova – e esta é uma das mudanças em relação ao primeiro dia. Mas você sabe o que mais muda no segundo dia ? Será que o local de prova é o mesmo? Fizemos um apanhado com tudo que você precisa saber. Pegue a caneta e anote!

O local de prova é o mesmo no segundo dia do Enem?

Vamos começar com uma das dúvidas mais elementares! Não, candidato, o local de prova não muda no segundo dia do Enem . O local é aquele indicado no cartão de confirmação – e o mesmo que você compareceu na semana passada.

Os horários do segundo dia do Enem

Os horários, sim, mudam. Mas não são todos! Os portões ainda abrem às 12h e fecham às 13h. As provas, assim como no primeiro dia, começam às 13h30, e o horário mínimo de permanência é até 15h30.

Desta vez, no entanto, os candidatos já podem sair com o caderno de questões a partir das 18h, e o fim da prova está marcado para as 18h30. Aí vai um compilado para facilitar:

Abertura dos portões: 12h

12h Fechamento dos portões: 13h

13h Início das provas: 13h30

13h30 Saída permitida sem o caderno de questões: 15h30

15h30 Saída permitida com o caderno de questões: 18h

18h Fim das provas: 18h30

Pode levar régua e compasso no segundo dia do Enem?

Valeu a tentativa, mas, infelizmente, não. Assim como no primeiro dia, o único item permitido para responder às 90 questões é a caneta preta , fabricada em tubo transparente.

Qual documento levar no segundo dia?

Aqui, a regra é a mesma do primeiro dia! Vale levar documentos oficiais com foto, incluindo o RG Digital. O que não pode são cópias, mesmo que autenticadas, ou então Boletins de Ocorrência. Veja uma lista de documentos permitidos:

Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados;

Carteira de Registro Nacional Migratório;

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório;

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade;

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação, expedida depois de 1997;

e-Título – desde que a biometria já tenha sido cadastrada;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital;

RG Digital.

Cuidado para não ser eliminado!

No primeiro dia do Enem 2024, 4999 candidatos de todo o Brasil foram eliminados da prova. Segundo o Inep, os motivos foram:

tentar deixar o local de prova com o caderno de respostas antes dos 30 minutos finais;

portar equipamento eletrônico;

ausentar-se antes do horário mínimo permitido;

utilizar materiais impressos de apoio/consulta; ou

não atender orientação dos fiscais.

As regras para o segundo dia são as mesmas, então atenção para não infringir nenhuma delas!

