Taís Ilhéu 3 dicas de última hora para quem não estudou Matemática para o Enem

Não é hora de chorar o leito derramado, estudante. Chegou o segundo dia do Enem 2024 e, com ele, as matérias de exatas e biológicas – entre elas, a tão temida Matemática . Caso você não tenha sido um aluno exemplar da disciplina e chegou aqui sem ter estudado muito, o melhor a fazer é não se desesperar e trabalhar no modo contenção de danos . Isso significa focar no que é essencial e tentar garantir ao menos as questões mais simples, sempre lançando mão de estratégias.

O GUIA DO ESTUDANTE conversou com Rodney Luzio , coordenador do Curso Anglo, e reuniu algumas dicas de última hora para quem não estudou Matemática para o Enem. Confira!

1. Foque no que mais cai

Resolveu fazer aquela revisão rápida de véspera da prova? Foque nos conteúdos que mais caem! A boa notícia é que os temas mais “cabeludos” da Matemática, como geometria analítica e logaritmo, não costumam dar as caras no Enem – ou, pelo menos, são exceção. De acordo com o professor Rodney, vale priorizar estes tópicos:

Problemas do cotidiano que envolvem as quatro operações;

Porcentagem (proporção); cálculo de áreas, volumes e perímetros;

Probabilidade e estatística básica ( média, mediana, moda ).

+ Revisão para o Enem: saiba como calcular uma porcentagem

2. Estratégia é tudo

Vocês já estão cansados de saber que, para corrigir a prova do Enem, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) utiliza um método chamado TRI, a Teoria de Resposta ao Item . Com isso, a nota do candidato não depende apenas de quantas questões ele acertou, mas sim da coerência dos seus acertos – quem erra questões fáceis e acerta difíceis, por exemplo, é penalizado, porque o TRI entende que o candidato acertou as perguntas complexas “no chute”.

Continua após a publicidade

Por causa de tudo isso, a melhor estratégia é focar na resolução das questões mais simples! Se estiver empacando em uma pergunta, passe para a próxima e volte nela mais tarde.

+ Veja dicas para identificar as questões fáceis, médias e difíceis do Enem

3. Matemática também é interpretação

Você já ouviu falar em “ competência leitora “? Este é um dos pilares do Enem, e busca testar a habilidade do candidato em ler e entender o que a questão está pedindo. Basicamente, ela testa a interpretação de texto . Mas interpretação na prova de exatas? Sim, meu jovem! Muitas questões de Matemática do Enem podem ser resolvidas apenas com a leitura atenta do enunciado e das imagens – acredite, muitas vezes sequer é preciso fazer contas. Dê só uma olhada nestas 5 questões fáceis de Matemática que já caíram no Enem . Todas elas exigiam a tal capacidade leitora.

Para garantir uma interpretação eficaz das questões, vale sublinhar as informações mais importantes do enunciado ou anotá-las separadamente no canto da página, para visualizar melhor. Rabisque o caderno de questões sem medo.

Continua após a publicidade

Por fim, uma última dica é se atentar às unidades de medida. Muitas vezes, o candidato faz toda a resolução da questão corretamente e erra na hora de assinalar porque esqueceu de converter m³ para litros, por exemplo. Não caia nesta cilada!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.