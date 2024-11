DA REDAÇÃO 7 fórmulas que vão te salvar na prova de Física do Enem 2024

O segundo domingo do Enem 2024 se aproxima. No último dia do exame, é a vez das questões de Matemática e Ciências da Natureza – que inclui Biologia, Química e a temida Física. A prova de Física do exame é conhecida por exigir tanto interpretação quanto domínio dos conceitos básicos. E, claro, das famosas fórmulas !

Ter na ponta da língua as principais fórmulas dos conteúdos mais cobrados no exame pode fazer a diferença não somente na economia de tempo, mas no próprio desenvolvimento das questões.

O GUIA DO ESTUDANTE selecionou as 7 fórmulas mais comuns entre os temas recorrentes da prova. A dica é memorizá-las e passar para o papel assim que receber o caderno de questões, para assim não correr o risco de esquecê-las.

Transferência de calor e equilíbrio térmico

A transferência de calor é o processo pelo qual a energia térmica se desloca de um corpo mais quente para um corpo mais frio, ocorrendo por condução, convecção ou radiação. Já o equilíbrio térmico ocorre quando dois corpos atingem a mesma temperatura, sem troca líquida de calor entre eles.

Quantidade de calor sensível

Descreve a quantidade de calor necessário para alterar a temperatura de um corpo, sendo diretamente proporcional à sua massa (m), ao calor específico (c) e à variação de temperatura (ΔT).

Quantidade de calor latente

Quantifica a quantidade de calor necessária para mudar o estado físico de uma substância, sendo diretamente proporcional à sua massa (m) e ao calor latente (L) do material.

Leis de Newton

A primeira lei de Newton, também conhecida como a Lei da Inércia, afirma que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a continuar se movendo com velocidade constante, a menos que uma força externa atue sobre ele. Já a segunda, estabelece que a aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante que age sobre ele e inversamente proporcional à sua massa.

Força Peso

A fórmula da Força Peso descreve a força de atração gravitacional sobre um corpo, sendo diretamente proporcional à sua massa (m) e à aceleração da gravidade (g).

Força Elástica

Já a fórmula da Força Elástica descreve a força exercida por uma mola, sendo diretamente proporcional à constante elástica da mola (k) e à deformação sofrida pela mola (x).

Segunda Lei de Newton

A Segunda Lei de Newton afirma que a força resultante (F) que age sobre um corpo é diretamente proporcional à sua massa (m) e à aceleração (a) que ele adquire.

Leis de Ohm

A Lei de Ohm descreve a relação entre a corrente elétrica, a tensão e a resistência em um circuito. Ela estabelece que a corrente que passa por um condutor é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à resistência do condutor.

Primeira Lei de Ohm

A Primeira Lei de Ohm estabelece que a tensão elétrica (U) em um condutor é diretamente proporcional à corrente elétrica (i) e à resistência (R) do material.

Segunda Lei de Ohm

Já a Segunda Lei de Ohm se refere à dependência da resistência elétrica (R) de um condutor em função de seu comprimento (L), área da seção transversal (A) e a resistividade do material (ρ).

