Taís Ilhéu Quantas questões tem o 2º dia de Enem? Veja quais matérias caem

Sai redação , entram os cálculos! Neste domingo (11), os milhões de candidatos inscritos no Enem 2024 enfrentam as provas de Matemática e Ciências da Natureza – ou seja, o 2º dia é das exatas . Assim como ocorreu na semana passada, os portões abrem às 12h e fecham às 13h, com início da prova marcado para as 13h30. A diferença é que, neste segundo dia, os candidatos tem meia hora a menos para finalizar o exame, até as 18h30. Mas afinal, quais são as matérias que eles enfrentarão? Quantas questões tem a prova no total?

Confira abaixo o que esperar do segundo dia de Enem .

Quais matéria caem no segundo dia do Enem?

A prova do segundo dia do Enem é composta por 45 questões de Matemática e 45 de Ciências da Natureza , totalizando 90 perguntas . Ciências da Natureza, vale lembrar, inclui as disciplinas de:

Biologia

Química

Física

Os candidatos têm meia hora a menos de prova do que no primeiro dia, mas vale lembrar que desta vez não terão que elaborar a redação.

Como é a prova? O que mais cai em cada disciplina?

Em termos de leitura, os candidatos devem esperar uma prova menos cansativa que a do primeiro dia, já que os enunciados tendem a ser menores, com textos mais curtos. Isso não significa, no entanto, que a interpretação fica de fora: ela é essencial para compreender as perguntas de exatas, e algumas questões de Matemática podem ser resolvidas usando exclusivamente o raciocínio lógico.

Na prova de Matemática, os tópicos mais frequentes costumam ser:

Vale a pena treinar as operações básicas, unidades de conversão e ter a regra de três na ponta do lápis. Dê uma boa revisada em média, moda e mediana , conteúdo que cai em todos os anos, e relembre as principais fórmulas de geometria plana e espacial.

Já na prova de Biologia, os candidatos certamente encontrarão questões sobre:

Lembre-se de revisar as relações ecológicas, os biomas e ecossistemas. Retome conteúdos relacionados ao corpo humano, órgãos e sistemas – como o respiratório ou digestório. Também vale aquela última lida nos conteúdos de citologia, área que estuda as células!

Em Química, os tópicos mais frequentes no Enem são:

A palavra de ordem por aqui é Química Orgânica – aquela que estuda o carbono! Relembre os compostos orgânicos e suas propriedades, e também como ocorrem as reações entre diferentes elementos. Também vale a pena revisar aquelas clássicas perguntas de pilhas, tema da eletroquímica.

Por fim, em Física os candidatos encontrarão questões de:

Estude as correntes elétricas contínuas e alternadas, saiba como funcionam e as aplicações. Revise ainda os fenômenos térmicos que aparecem na Termologia, como calor, temperatura, dilatação, etc. Caso sobre tempo, inclua uma revisão de Ondulatória!

Horários 2º dia do Enem 2024

Abertura dos portões: 12h

12h Fechamento dos portões: 13h

13h Início das provas: 13h30

13h30 Saída permitida sem o caderno de questões: 15h30

15h30 Saída permitida com o caderno de questões: 18h

18h Fim das provas: 18h30

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

