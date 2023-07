Redação EdiCase 3 dicas para manter o raciocínio lógico no Enem

No dia 28 de julho inicia-se a contagem regressiva de 100 dias para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023, que será realizado entre os dias 05 e 12 de novembro. E, com a chegada da reta final, muitos estudantes dedicam mais tempo para aprimorar as suas habilidades.

No entanto, um dos grandes desafios que surgem durante os estudos são as questões que exigem raciocínio lógico, pois, com o nervosismo durante as provas, muitos estudantes perdem a concentração exigida para a realização dos exercícios.

Para evitar este problema, Leonardo Cavalcante, professor da UpMat Educacional (empresa que cria conteúdos para melhorar a performance dos estudantes em Matemática e Raciocínio Lógico), lista 3 dicas para manter o raciocínio lógico durante as provas e tirar nota máxima nos vestibulares. Veja!

1. Faça as questões por etapas

De acordo com o professor, é preciso esmiuçar a questão. “O Enem exige antes do estudo de conteúdos prévios, o raciocínio lógico e o uso de habilidades como decomposição e abstração. Isso porque grande parte das questões da prova possuem texto, que muitas vezes também contém ilustrações. Com isso, uma boa dica para os alunos é resolver as questões por partes, circulando o que é primordial e sublinhando os dados que são secundários. Assim é feita uma espécie de filtro, que auxilia no foco e decompõe o problema em etapas, chegando por fim em uma resposta global”, explica.

Ler as questões pelo menos duas vezes é importante para obter as informações necessárias (Imagem: LStockStudio | Shutterstock)

2. Leia atentamente as perguntas

Preocupados em concluírem a avaliação dentro do horário determinado, muitas vezes os alunos acabam lendo as questões rapidamente e seguindo para as respostas. No entanto, segundo Leonardo Cavalcante, é necessário que os estudantes leiam as questões pelo menos duas vezes.

“Se tratando das questões do Enem, principalmente em Matemática, é muito difícil que com apenas uma leitura rápida o estudante consiga reter todas as informações e entender o que o problema pede, então é importantíssimo que ele leia mais de uma vez cada uma das questões”, afirma o professor.

3. Priorize as disciplinas com maior dificuldade

Além da resolução das questões, os estudantes também precisam administrar o tempo de prova. Para lidar com isso, o professor traz outra dica: “O tempo é um dos fatores mais importantes para se levar em consideração durante a realização do Enem. Uma boa estratégia para administrá-lo é começar pelas questões ou áreas do conhecimento em que o aluno tem mais facilidade”, finaliza o docente Leonardo Cavalcante.

Por Luana Anjos