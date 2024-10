Ludimila Ferreira O que levar para o Enem: veja uma lista completa

O primeiro dia do Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) acontece neste final de semana e se você ainda não sabe o que precisa levar para o local de prova , chegou o momento de descobrir! A lista é simples e objetiva. Além dos itens obrigatórios , ainda têm alguns que são opcionais, mas que podem ajuda na hora do exame.

Ah! E não se esqueça dos materiais proibidos, que devem ser guardados no saquinho disponibilizado pelo fiscal de sala e, em alguns casos, podem eliminar o candidato .

Pegue papel e caneta preta para anotar tudo o que você precisa levar para os dois dias de Enem este ano!

Itens obrigatórios

A verdade é que os itens obrigatórios que precisam ser levados no dia da prova são simples e apenas dois: caneta esferográfica de tinta preta com o tubo transparente e documento de identificação oficial do candidato com foto . Vale lembrar que desde a edição passada, é permitido apresentar a versão digital do RG no dia da prova.

A cor da caneta é importante porque o gabarito do Enem é corrigido por uma máquina que só consegue ler a tinta preta. Já o tubo da caneta precisa ser transparente para evitar possíveis fraudes.

E nada de levar o xerox da Cédula de Identidade, precisa ser a versão original. Caso você não tenha sua carteira de identidade expedida por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas , Polícia Militar ou Polícia Federal no dia da prova, outros documentos podem substituí-la. Eles são os seguintes:

Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados;

Carteira de Registro Nacional Migratório;

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório;

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade;

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação, expedida depois de 1997;

e-Título – desde que a biometria já tenha sido cadastrada;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital;

RG Digital.

Itens opcionais

Os itens opcionais são comidas, bebidas e o cartão de confirmação . Os famosos lanches, que tem seus fãs e haters dentro da sala de aplicação, podem elevar o ânimo no meio da prova . A água , por outro lado, é fundamental: nada de se sentir desidratado na hora de escrever a redação .

A recomendação do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) é que a água deve estar em uma garrafa transparente e sem rótulo. Já a comida, em embalagens lacradas.

Levar o cartão de confirmação também não é obrigatório nos dois dias de aplicação do exame, porém, é neste documento que consta informações importantes como o local de prova . É por isso que o Inep recomenda que você tenha o Cartão em mãos no dia.

O que é proibido no Enem?

No Enem, o candidato não pode utilizar outros itens de papelaria que não sejam a caneta preta de tubo transparente para fazer a prova. Então, nada de levar lápis, borracha e ou régua. Caso leve estes itens, precisará guardar dentro do saco plástico disponibilizado pelo fiscal e deixar debaixo da cadeira.

Além dos artigos de papelaria, alguns itens de vestuário também são proibidos, como bonés e óculos escuros. Eles também irão parar no saco plástico lacrado quando for entrar na sala.

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

