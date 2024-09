Ludimila Ferreira Esse mesmo cientista descobriu a teoria atômica e o daltonismo

John Dalton , nascido em Eaglesfield, Cumberland, Reino Unido , em 6 de setembro de 1766, foi o químico e físico britânico responsável por formular a teoria atômica . Não contente em revolucionar o campo da química, ele também aventurou-se nos estudos de um fenômeno da biologia: apresentou a primeira descrição do daltonismo , anomalia genética da qual era portador. Isso mesmo, John Dalton era daltônico.

Dalton veio de uma família inglesa simples, e fez seu nome na academia tornando-se professor de forma autodidata. Comparada à teoria atômica como é conhecida hoje, o modelo do cientista está incompleto e é simplista, mas foi o pontapé inicial para compreendermos a estrutura da matéria.

Dalton faleceu em Manchester, Reino Unido, em 27 de julho de 1844. Abaixo, saiba mais sobre o daltonismo e a teoria atômica de John Dalton.

Daltonismo

A condição é hereditária e sua transmissão está ligada ao cromossomo X. A explicação para existirem mais homens daltônicos do que mulheres é porque eles possuem um cromossomo X e um Y – portanto, basta este “X” carregar o daltonismo para que eles manifestem a anomalia. Já a mulher , que tem dois cromossomos X, precisa ter o gene do daltonismo em ambos para manifestá-lo, tornando o desenvolvimento da condição mais difícil.

É possível descobrir se você é daltônico por meio de um teste de Ishirara, disponível neste outro texto do GUIA DO ESTUDANTE . Trata-se de uma série de círculos coloridos com números no centro; daltônicos não reconhecem os números ou reconhecem números diferentes dos vistos por não portadores da condição. Mas não se esqueça de procurar um oftalmologista caso suspeite ter daltonismo, combinado?

Tipos de daltonismo:

Deuteranomalia: menos grave e mais comum, é a dificuldade em distinguir tonalidades de verde;

menos grave e mais comum, é a dificuldade em distinguir tonalidades de verde; Protanomalia: dificuldade em distinguir tons de vermelho;

dificuldade em distinguir tons de vermelho; Tritanomalia: dificuldade em reconhecer cores na faixa do azul-amarelo;

dificuldade em reconhecer cores na faixa do azul-amarelo; Monocromacia: tipo mais raro em que tudo é enxergado em preto, branco e tons de cinza.

Modelo atômico de Dalton

Apresentado pelo cientista em 1808, o modelo atômico de Dalton propõe que toda matéria é composta por pequenas partículas que não podem se dividir entre si: os átomos. Dalton também observou que os átomos são idênticos em todos os seus aspectos, como tamanho e massa.

Além disso, em uma análise mais profunda, ele também chegou à conclusão que a massa dos átomos é conservada durante reações químicas e eles se combinam em proporções fixas e simples, de acordo com a Lei das Proporções Definidas, também proposta pelo cientista.

As afirmações de Dalton:

Toda matéria é composta por partículas extremamente pequenas chamadas de átomos;

Os átomos de um elemento são idênticos em massa e em propriedades;

Os átomos não podem ser criados nem destruídos em reações químicas;

As reações químicas envolvem a combinação de átomos em proporções inteiras e simples;

Os átomos se combinam em proporções simples e inteiras para formar compostos.

