Unicamp 2025: últimas horas para se inscrever no vestibular!

Quer concorrer a uma das 3.340 vagas oferecidas pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) em 2025 ? Corre porque o tempo está acabando! O prazo para se inscrever no vestibular, prorrogado pela instituição, vai só até hoje, 9 de setembro . Os estudantes inscritos e que não conseguiram a isenção precisam pagar a taxa de R$210 até amanhã, 10 de setembro .

Confira abaixo o passo a passo para se inscrever!

Como fazer a inscrição

1 – Acesse o site oficial da Comvest

Visite o site oficial da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) .

2 – Leia o Manual do Candidato

Antes de se inscrever, baixe e leia atentamente o Manual do Candidato 2025 . Disponível no site da Comvest, ele contém todas as informações necessárias sobre o processo seletivo, como datas importantes e requisitos.

3 – Entre na Área do Candidato

Ao acessar o site da Comvest, desça até a parte escrita “Faça aqui sua inscrição!” ou acesse diretamente a Área do Candidato do processo;

4 – Selecione a sua modalidade

Clique no botão correspondente a sua modalidade: Candidatos Pagantes; Candidatos Isentos; ou Candidatos Redução Parcial (50%).

5 – Clique em “Formulário de Inscrição” e crie uma conta

Na sua modalidade correspondente, clique em “Formulário de Inscrição”. Uma janela pop-up irá abrir. Caso seja um candidato isento, coloque o login criado previamente. Se for um pagante, crie uma conta informando CPF, data de nascimento e senha.

6 – Preencha o formulário de inscrição completo

Insira todas as informações solicitadas. Incluindo as opções de curso, necessidade de recursos específicos ou condições de acessibilidade. Ao terminar, clique em “Continuar”.

7 – Informe se tem direito a ações afirmativas

Na tela, clique nas opções em que se enquadra, seja para cotas étnico-raciais ou para estudantes de escolas públicas. Clique em “Continuar”.

8 – Nas páginas seguintes, selecione as escolas que frequentou

Nas duas páginas seguintes, insira o nome e a cidade das escolas que frequentou o Ensino Fundamental e Médio. Depois, clique em “Continuar”.

9 – Revise os dados

Uma tela com todas as informações adicionadas resume a sua inscrição. Verifique se todas estão corretas. Clique em “Continuar”.

10 – Preencha o Questionário Socioeconômico

Responda a todas as perguntas. Ao terminar, clique em “Continuar”.

11 – Verifique os dados e imprima o boleto

Verifique os dados uma última vez e clique na opção de imprimir o boleto. A taxa de inscrição, no valor de R$210, pode ser paga até o dia 10 de setembro.

Cronograma completo Unicamp 2025

Pedido de isenção da taxa: de 13 de maio a 7 de junho

Resultado do pedido de isenção : 30 de julho

Inscrição no vestibular : de 1 a 9 de setembro

Último dia para pagamento da taxa: 10 de setembro

Prova de Habilidades Específicas – cursos de Música: 20 a 30 de setembro

Divulgação dos locais de prova: 11 de outubro

Primeira fase: 20 de outubro

Divulgação dos convocados para a 2ª fase: 22 de novembro

Segunda fase : 1º e 2 de dezembro

Prova de Habilidades Específicas – demais cursos : 11, 12 e 13 de dezembro

Divulgação do resultado: 24 de janeiro de 2025

