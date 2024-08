Luccas Diaz Inscrições para a Unicamp 2025 abrem hoje

Estão abertas a partir desta quinta-feira (1), as inscrições para a Unicamp 2025 . O vestibular, que é a principal porta de entrada para a Universidade Estadual de Campinas , recebe inscrições entre os dias 1º e 30 de agosto . Neste ano, o valor da taxa de inscrição é de R$210 , e deve ser paga até o dia 10 de setembro . Os pedidos de isenção da taxa já foram atendidos, com o resultado divulgado na última terça-feira (30) . Para 2025, a universidade oferece 3.340 vagas em 69 cursos de graduação, divididas nas seguintes modalidades:

2.537 vagas oferecidas pelo vestibular Unicamp 2025;

314 vagas oferecidas pelo edital Enem-Unicamp 2025;

325 vagas oferecidas pelo Provão Paulista 2025;

49 vagas oferecidas pelo Vestibular Indígena 2025;

115 vagas oferecidas pelo Edital de olimpíadas científicas e competições de conhecimento.

Candidatos que ainda estão cursando o Ensino Médio ou equivalente podem se inscrever como treineiros . A partir dessa edição, no entanto, podem somente se inscrever em uma das três categorias: Treineiros de Ciências Humanas/Artes; Treineiros de Ciências Exatas/Tecnológicas, e Treineiros de Ciências Biológicas/Saúde. Não há segunda opção de curso. Partem para a segunda fase cinco vezes o número de vagas disponíveis para cada categoria.

Pela primeira vez, uma segunda cidade na região do Nordeste também irá aplicar a prova da Unicamp. Nesta edição, Recife se junta a Salvador e promove tanto a primeira quanto a segunda fase do vestibular. Além duas capitais, a prova estará presente em Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza e 31 cidades do estado de São Paulo. São elas: Americana, Araçatuba, Barueri, Bauru, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas, Franca, Guarulhos, Indaiatuba, Jundiaí, Limeira, Lorena, Marília, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Sumaré e Valinhos.

Pela primeira vez, provas acontecem de manhã

Nesta edição, a prova tem uma novidade para os candidatos. Ao contrário dos últimos anos, tanto a prova da primeira quanto as da segunda fase serão aplicadas pelo período da manhã. O novo horário de aplicação será válido em todas as cidades que aplicam o exame. De acordo com a Comvest, as provas serão iniciadas às 9h da manhã. Os portões, por sua vez, serão abertos uma hora antes, às 8h – sempre, claro, no Horário de Brasília.

Em todos os dias de aplicação de prova, os candidatos terão cinco horas para a realização da prova. Sendo assim, entre as 9h e 14h. Não há intervalos ou horas adicionais.

Abertura dos portões: 8h

Início das provas: 9h

Fim das provas: 14h

Como fazer a inscrição Unicamp 2025

<span class="hidden">–</span> Antonio Scarpinetti/Unicamp

1 – Acesse o site oficial da Comvest

Visite o site oficial da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) .

Continua após a publicidade

2 – Leia o Manual do Candidato

Antes de se inscrever, baixe e leia atentamente o Manual do Candidato 2025 . Disponível no site da Comvest, ele contém todas as informações necessárias sobre o processo seletivo, como datas importantes e requisitos.

3 – Entre na Área do Candidato

Ao acessar o site da Comvest, desça até a parte escrita “Faça aqui sua inscrição!” ou acesse diretamente a Área do Candidato do processo;

4 – Selecione a sua modalidade

Clique no botão correspondente a sua modalidade: Candidatos Pagantes; Candidatos Isentos; ou Candidatos Redução Parcial (50%).

5 – Clique em “Formulário de Inscrição” e crie uma conta

Na sua modalidade correspondente, clique em “Formulário de Inscrição”. Uma janela pop-up irá abrir. Caso seja um candidato isento, coloque o login criado previamente. Se for um pagante, crie uma conta informando CPF, data de nascimento e senha.

6 – Preencha o formulário de inscrição completo

Insira todas as informações solicitadas. Incluindo as opções de curso, necessidade de recursos específicos ou condições de acessibilidade. Ao terminar, clique em “Continuar”.

Continua após a publicidade

7 – Informe se tem direito a ações afirmativas

Na tela, clique nas opções em que se enquadra, seja para cotas étnico-raciais ou para estudantes de escolas públicas. Clique em “Continuar”.

8 – Nas páginas seguintes, selecione as escolas que frequentou

Nas duas páginas seguintes, insira o nome e a cidade das escolas que frequentou o Ensino Fundamental e Médio. Depois, clique em “Continuar”.

9 – Revise os dados

Uma tela com todas as informações adicionadas resume a sua inscrição. Verifique se todas estão corretas. Clique em “Continuar”.

10 – Preencha o Questionário Socioeconômico

Responda a todas as perguntas. Ao terminar, clique em “Continuar”.

11 – Verifique os dados e imprima o boleto

Verifique os dados uma última vez e clique na opção de imprimir o boleto. A taxa de inscrição, no valor de R0, pode ser paga até o dia 10 de setembro.

Continua após a publicidade

Cronograma completo Unicamp 2025

Pedido de isenção da taxa: de 13 de maio a 7 de junho

Resultado do pedido de isenção : 30 de julho

Inscrição no vestibular : de 1 a 30 de agosto

Último dia para pagamento da taxa: 10 de setembro

Prova de Habilidades Específicas – cursos de Música: 20 a 30 de setembro

Continua após a publicidade

Divulgação dos locais de prova: 11 de outubro

Primeira fase: 20 de outubro

Divulgação dos convocados para a 2ª fase: 22 de novembro

Segunda fase : 1º e 2 de dezembro

Prova de Habilidades Específicas – demais cursos : 11, 12 e 13 de dezembro

Continua após a publicidade

Divulgação do resultado: 24 de janeiro de 2025

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.