De educação, Gilberto Nogueira Junior entende. O economista, que ganhou os holofotes do Brasil como Gil do Vigor no Big Brother Brasil, tem um currículo acadêmico invejável. Foi o primeiro de sua família a cursar uma universidade, e entrou logo em uma das mais conceituadas do país: a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Graduou-se em economia e logo emendou em um mestrado e doutorado na mesma instituição. Em 2021, começou o PhD na Universidade da Califórnia. Vamos combinar que, com uma trajetória dessas, as dicas de estudo de Gil valem ouro! Por isso, reunimos abaixo as duas apostas do economista para o tema de redação do Enem 2024.

Os palpites de Gil foram ao ar na manhã desta quinta-feira (5) no programa Mais Você, na Rede Globo. Ele entrevistou também uma estudante que alcançou a nota máxima na dissertação da edição passada e ouviu as dicas de uma professora expert no exame. Veja abaixo as apostas.

Aposta número 1: as questões climáticas

Para Gil, as questões climáticas podem aparecer, de alguma forma, no tema de redação do Enem 2024. "Eu acho que tem muito pano pra manga", avaliou, completando que seria uma "boa forma de pensar e avaliar o desempenho dos estudantes". A aposta é viável, já que o exame costuma cobrar temas relacionados a questões sociais, que tenham impacto na realidade brasileira e que estejam em discussão na sociedade.

Neste momento, o Brasil sofre tanto com as queimadas e as ondas de calor em algumas regiões, como com enchentes, deslizamentos e alagamentos em outras. A legislação em torno do meio ambiente também poderia aparecer de alguma forma na proposta, bem como a relação entre preservação ambiental e direitos humanos.

Aposta número 2: o uso excessivo das redes sociais

"Infelizmente, muitos jovens não conseguem parar duas horas para ler um livro, ficam com sono, ficam cansados. Mas ficam ali duas horinhas nas redes sociais. Acaba sendo também uma problemática", indica Gil do Vigor, em sua segunda aposta de tema para a redação.

Para o economista, este também é um tema que seria a cara do Enem – e é mesmo. O exame já falou outras vezes sobre os impactos da tecnologia no cotidiano dos brasileiros. Em 2018, por exemplo, a frase-tema foi a "manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet".

