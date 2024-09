Ludimila Ferreira 2 meses para o Enem: o que fazer se não estudei nada até agora?

Faltam exatamente dois meses para o primeiro dia do Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) e para quem não conseguiu pegar nos livros até agora nós temos um recado: mantenha a calma. A edição deste ano acontece nos dias 3 e 10 de novembro e está próxima, mas garantimos que ainda dá tempo de se preparar com o tempo que você tem. Para isso, porém, é preciso estratégia .

Pensando nisso, o GUIA DO ESTUDANTE trouxe a luz no fim do túnel que vai te ajudar a otimizar seus estudos nessa reta final, com uma sugestão de cronograma para já começar a seguir a partir de hoje!

Como otimizar seus estudos nesta reta final

Com o pouco tempo adiante, selecione os temas de estudo a partir das provas anteriores do Enem . Quando tiver dúvidas, use material do Ensino Médio para checar as informações. Para fazer o estudo valer a pena, separe 2 horas por dia e no final da maratona, terá estudado por 100 horas. Além disso, fique atento às atualizações aqui do GUIA DO ESTUDANTE, pois acompanhar os assuntos de atualidades em sites noticiosos pode te ajudar na hora da prova.

Contando a partir da data de hoje, você tem oito semanas até o primeiro dia do Enem , o dia da tão temida redação . Escolha um dia da semana para escrever uma dissertação, e no final terá finalizado oito textos. Aqui vai a sua cola para montar o texto dissertativo-argumentativo, gênero cobrado na redação do Enem:

Introdução (entre 4 e 6 linhas): apresente o tema, sua tese e introduza os argumentos; Desenvolvimento do 1º parágrafo (entre 6 e 8 linhas): desenvolva o 1º argumento; Desenvolvimento do 2º parágrafo (entre 6 e 8 linhas): desenvolva o 2º argumento; Conclusão (cerca entre 6 e 8 linhas): conclua retomando os dois argumentos, citando a proposta de intervenção e retomando a tese.

Aos sábados, faça as provas anteriores do Enem, das mais recentes para as mais antigas, até 2009. Você terá que fazer duas provas por dia para conseguir fazer todas. Já aos domingos, separe um momento do dia para revisar o conteúdo da semana e, no outro, organize sessões de vídeos e debates sobre os temas estudados com seus amigos.

Sugestão de cronograma de estudos:

Segunda-feira : estude conteúdo que você já domina;

: estude conteúdo que você já domina; Terça-feira : escreva uma redação;

: escreva uma redação; Quarta-feira : estude conteúdo que você tenha dificuldade;

: estude conteúdo que você tenha dificuldade; Quinta-feira: se atualize sobre as possíveis atualidades que podem cair na prova;

se atualize sobre as possíveis atualidades que podem cair na prova; Sexta-feira: estude conteúdo que você já domina;

estude conteúdo que você já domina; Sábado: faça duas provas antigas do Enem;

faça duas provas antigas do Enem; Domingo: tire o dia para descansar.

