Ludimila Ferreira Ministro prometeu antecipar gabarito oficial do Enem 2024

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta XXXXX-feira o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. O documento está disponível no site oficial do Inep , na página "Provas e Gabaritos", onde os candidatos podem consultar as respostas de acordo com a cor de sua prova e separadas pelos dois dias de aplicação.

A antecipação da divulgação do gabarito foi anunciada no último domingo, após o segundo dia de provas, em entrevista coletiva do Ministro da Educação, Camilo Santana.

O edital do exame previa que o gabarito só seria disponibilizado em 20 de novembro. Apesar da antecipação, os resultados finais, com as notas dos candidatos, só serão liberados a partir de janeiro de 2025, por meio do Portal do Participante. A data prevista para a divulgação das notas é 13 de janeiro de 2025.

Reaplicação

Além disso, o Inep também abriu o prazo para os candidatos que não puderam realizar as provas nos dias de novembro por motivos previstos no edital, como problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas. Esses candidatos podem solicitar a reaplicação do exame, que ocorrerá nos dias 10 e 11 de dezembro de 2024. O pedido de reaplicação deve ser feito entre 11 e 15 de novembro, acessando a Página do Participante.

A reaplicação será concedida apenas a quem comprovadamente foi impedido de fazer as provas por motivos como falhas logísticas, como falta de energia elétrica ou desastres naturais, ou ainda por doenças infectocontagiosas como tuberculose, coqueluche, sarampo, varicela e covid-19. Os candidatos deverão apresentar documentos médicos ou comprovantes das situações que alegam para que o Inep avalie a solicitação.

Candidatos que não compareceram às provas sem um motivo justificável, como compromissos pessoais ou razões não previstas no edital, não terão direito à reaplicação e terão suas notas utilizadas apenas para autoavaliação.

O Inep esclareceu também que não haverá reaplicação para casos de perda ou roubo de documentos, mesmo que o candidato apresente boletim de ocorrência. Além disso, quem alegou indisposição durante a prova, mas não apresentou justificativa válida, também não poderá pedir a reaplicação. Os recursos de acessibilidade, como videoprova em Libras ou leitor de tela, não serão oferecidos na reaplicação, mas o Inep disponibilizará tradutores-intérpretes de Libras e auxílio para leitura.

Para solicitar a reaplicação, o candidato deve acessar a Página do Participante, fazer login e selecionar a opção de reaplicação, anexando os documentos comprobatórios exigidos. O Inep analisará o pedido e informará a decisão final pela mesma plataforma. A reaplicação ocorrerá nos dias 10 e 11 de dezembro e é uma oportunidade para aqueles que foram realmente impossibilitados de realizar as provas por motivos justificados.