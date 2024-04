Tânia Rêgo/Agência Brasil - 12/11/2023 Candidatos aguardando abertura dos portões para o segundo dia provas do Enem 2023, na Universidade Veiga de Almeida, na Tijuca, zona norte da cidade

A partir desta segunda-feira (15), inicia-se o período para solicitar a isenção de pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Na última edição, o valor da inscrição foi de R$ 85.

Os interessados devem realizar os pedidos de isenção até o dia 26 de abril, por meio da Página do Participante , utilizando o login do gov.br.

Quem tem direito à isenção de taxa?

Alunos matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas;

Estudantes que cursaram todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais em escolas particulares, desde que possuam renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (R$ 1.980);

Indivíduos em situação de vulnerabilidade social, pertencentes a famílias de baixa renda cadastradas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico).

Como solicitar a isenção?

É necessário acessar a Página do Participante e informar o CPF, data de nascimento, e-mail e um número de telefone válido.

Se o candidato estava isento no Enem 2023, mas não compareceu para realizar a prova, é importante justificar a ausência na Página do Participante. Caso contrário, perderá o direito à isenção.

Os resultados dos pedidos de isenção serão divulgados em 13 de maio. Em caso de negativa, é possível entrar com recurso entre 13 e 17 de maio. Todos, isentos ou não, deverão realizar a inscrição no Enem 2024, cujo período ainda será divulgado pelo Inep.

