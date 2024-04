Reprodução/Twitter/IsraeliPM Benjamin Netanyahu durante visita à Faixa de Gaza

O exército israelense retomou suas operações na Faixa de Gaza nesta segunda-feira (15), reiterando seu compromisso de eliminar o movimento islâmico palestino Hamas, mesmo após o ataque iraniano no fim de semana.

“Apesar dos ataques do Irã, não perdemos de vista – nem por um momento – a nossa missão essencial em Gaza, que é salvar os nossos reféns detidos pelo Hamas”, disse o porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari.

Os militares afirmam que os reféns raptados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro estão detidos em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.



O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu expressou determinação em lançar uma ofensiva terrestre contra Rafah, identificada como o último reduto do Hamas, apesar dos avisos de outros países, preocupados com o risco de um conflito sangrento.

Segundo a ONU, quase um milhão e meio de habitantes deslocados pela guerra estão concentrados em Rafah, muitos em campos improvisados.

No domingo, milhares de deslocados seguiram em direção ao norte, após rumores falsos de que o exército israelense permitiria o retorno à área.

