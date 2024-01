Rovena Rosa/Agência Brasil - 19/09/2023 Ministro da Educação, Camilo Santana, participa do 7º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - Fecap

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou em entrevista coletiva realizada na manhã desta terça-feira (16), em Brasília, que os estudantes do terceiro ano do ensino médio que realizarem a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) receberão uma ajuda financeira.



Santana acrescentou que, nesta tarde, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, apresentará o programa Pé-de-Meia, destinado a conceder bolsas poupança a estudantes de baixa renda do ensino médio. O ministro antecipou que os alunos do terceiro ano também receberão um auxílio para participar do Enem 2023.

"O programa, posso adiantar aqui, terá também o incentivo quem fizer o Enem. Então isso vai ser uma forma de estimular o jovem regular do Ensino Médio, que vai receber esse auxílio financeiro nos três anos do Ensino Médio, mas no último ano, no terceiro ano, ele vai receber um percentual, um valor para fazer a prova do Enem", afirmou Santana.

Durante a coletiva, foram apresentados dados que indicam que aproximadamente 50% dos estudantes concluintes do Ensino Médio não compareceram às provas. Apenas 1 milhão de jovens, correspondendo a 50,8% dos 2 milhões matriculados, participaram do exame. O ministro da Educação expressou preocupação com a taxa de abstenção.



"Metade dos jovens que estão concluindo o Ensino Médio não fez o Enem. Precisamos saber o motivo disso e reverter esses números", disse o ministro.

Santana acrescentou que é preciso convencer o estudante a participar do exame, uma vez que não há custo.

"[O Enem 2023] é a porta, a oportunidade que ele tem de acessar o ensino superior brasileiro, então não há motivo para o jovem não fazer o Enem, independente do resultado que ele vai alcançar", pontuou.

O programa Pé-de-Meia foi concebido como uma iniciativa de bolsas para estimular a permanência dos estudantes no ensino médio. Santana afirmou que a expectativa é iniciar os pagamentos já no mês de março deste ano.