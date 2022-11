O Dia Candidatos se preparam para realizar o Enem 2022 na Uerj

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 começa a ser aplicado neste domingo (13) em todo o país nas modalidades impressa e digital. No Rio de Janeiro, mais de 243 mil candidatos farão a prova hoje e no próximo dia 20. Veja quais são expectativas daqueles que sonham como uma vaga no ensino superior para o exame.

A estudante Erika Falcon Palhares, 17 anos, pretende cursar Medicina e acredita que o tema da redação deste ano será sobre segurança alimentar. Já Nayana Alves, 16, está prestando o exame somente como experiência. "Como será só um teste, eu estudei só para redação. Mas ainda assim estou um pouco nervosa".

Em relação ao tema da redação, Nayana acha que será sobre o Censo Demográfico. "Acho que o tema da redação será sobre o Censo Demográfico porque voltou a ser feito esse ano depois de ter parado em 2020 devido a pandemia de Covid".

Ana Claudia Batista, 43, e a filha Lavínia Victoria Batista, 17, prestam o Enem juntas e fizeram uma aposta de quem irá tirar a nota mais alta. Ambas estão confiantes e se sentem preparadas para o exame. "Estou confiante porque eu sei interpretar, sei escrever, então acredito que eu vou tirar uma nota melhor do que a dela", disse a mãe Ana Claudia.

Os portões fecharam pontualmente às 13h. O estudante Gabriel Viveiros, morador do Grajaú, terá que fazer a prova ano que vem. Ele chegou cedo ao seu local de exame, Uerj, mas esqueceu o documento com foto em casa. "Fui em casa buscar a identidade, não achei, peguei o passaporte, mas não deu tempo. Agora é isso, tentar ano que vem", lamentou.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.