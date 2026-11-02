A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026, terão acesso a transporte público gratuito nos dois domingos de aplicação das provas, nos dias 8 e 15 de novembro.
A gratuidade será disponibilizada por meio do sistema de bilhetagem eletrônica Jaé, restrito ao transporte municipal. Os candidatos receberão no aplicativo R$ 10 em créditos por dia de prova, considerando os deslocamentos de ida e volta.
A iniciativa contempla ônibus municipais, BRT e VLT, onde a passagem custa R$5 por trajeto. Para ter acesso ao benefício, os estudantes que ainda não possuem gratuidade estudantil precisarão realizar o cadastro no aplicativo Jaé até as 23h59 do dia 6 de novembro.
Benefício deve alcançar cerca de 150 mil estudantes
A expectativa da administração municipal é que aproximadamente 150 mil candidatos sejam contemplados pela iniciativa. O número considera os estudantes de escolas públicas e particulares inscritos no exame e que realizarão as provas dentro da capital fluminense.
De acordo com informações da Prefeitura, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já encaminhou a relação de CPFs dos participantes inscritos para que a administração municipal faça a identificação dos beneficiários.
Os estudantes que já possuem cartão de gratuidade estudantil não precisam realizar um novo procedimento. Eles poderão utilizar normalmente o benefício que já possuem.
Como usar o benefício
Os candidatos que ainda não possuem gratuidade no transporte municipal precisam realizar o cadastro no aplicativo Jaé até as 23h59 de sexta-feira (6). O procedimento é necessário para que o CPF seja vinculado ao sistema e possa ser identificado na relação de inscritos enviada pelo Inep.
Após o cadastro, os créditos serão disponibilizados automaticamente nos dias das provas.
Confira o passo a passo:
- Baixar o aplicativo Jaé, disponível para celulares Android e iOS.
- Criar uma conta na plataforma.
- Realizar o cadastro utilizando o mesmo CPF informado na inscrição do Enem.
- Concluir o procedimento até as 23h59 do dia 6 de novembro.
- Nos dias 8 e 15 de novembro, utilizar os créditos disponibilizados para realizar os deslocamentos.