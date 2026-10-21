Divulgação: Governo de São Paulo Daniela recebeu uma medalha na 1ª edição do Prêmio Professor Nota 1.000

A paixão pelo ofício de professor sempre esteve com Daniela Viviane que, aos 49 anos, superou a fobia das salas de aula para lecionar para mulheres privadas de liberdade. Em três anos de atuação, a professora foi reconhecida no Prêmio Professor Nota 1.000, do Governo do Estado de São Paulo.



Daniela conta que foi inspirada por uma professora na sexta série a exercer a profissão. No entanto, o medo da sala de aula a paralisou por um momento.

Eu sempre quis ser professora, desde criança, inspirada por uma docente da sexta série. Entrei na faculdade, me formei, mas depois bateu o medo. Daniela Viviane, professora









Atualmente, a professora dá aulas de matemática para a primeira e terceira série do ensino médio do Programa de Educação nas Prisões (PEP). Ela conta como foi começar a lecionar em uma sala de aula tão única.

Pisar no Centro de Ressocialização Feminino, no primeiro momento, foi desafiador, por estar em um lugar onde acreditava que quase ninguém iria querer entrar. Depois, eu me apaixonei pelo projeto da instituição, e esse foi o primeiro passo para lecionar em várias escolas, até a atual. Daniela Viviane, professora





As aulas de Daniela focam muito em diminuir a resistência das alunas à matemática, por meio da relação de proximidade com as alunas e uma abordagem prática da matéria.

Em três anos, eu já tive vários alunos que odiavam matemática. No final, se tornaram excelentes alunos, porque gostavam de mim. Daniela Viviane, professora













Outros recursos que utiliza, são as mudanças de ambientes e relação das aulas com eles, e o uso de videoaulas, para trazer vozes diferentes e facilitar a compreensão.

Programa de Educação nas Prisões



O Programa de Educação nas Prisões (PEP), foi instituído em agosto de 2011, com o objetivo de oferecer ensino fundamental, médio, profissionalizante e superior aos presos nos estabelecimentos penais.



Atualmente, a rede estadual de ensino conta com 5.852 professores que dão aulas para pessoas privadas de liberdade e oferecem educação básica a estabelecimentos penais e unidades psiquiátricas paulistas.



Prêmio Professor Nota 1.000



A primeira edição do Prêmio Professor Nota 1.000 homenageou mil professores da rede estadual de ensino. A iniciativa tem como objetivo homenagear e reconhecer o trabalho dos professores das escolas da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a partir do desempenho e frequência dos estudantes.



