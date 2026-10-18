Divulgação/MEC Alunos orientados pelos professores criam protótipo premiado

Os alunos e professores do Instituto Federal do Pará (Ifpa), do Campus Marabá Industrial, construíram juntos uma armadilha luminosa para os mosquitos. O projeto se chama EcoLuzTrap e foi desenvolvido como ferramenta de combate à dengue com materiais reaproveitados, de baixo custo e sem o uso de inseticidas.

Como foi feito

O protótipo já está sendo utilizado no Ifpa. Segundo o Ministério da Educação (MEC), o custo de produção estimado é de 20 reais, aproximadamente 80% abaixo do valor dos modelos comerciais. Os materiais utilizados foram latas, fios, fontes, LEDs, placas simples e microventiladores de 12 volts.

O equipamento funciona combinando iluminação e ventilação para atrair e capturar os mosquitos, reduzindo a dependência de produtos químicos e a incidência de captura de insetos polinizadores.

Uma necessidade da comunidade

A ideia surgiu para atender à quantidade crescente de mosquitos Aedes aegypti no Campus Marabá e na comunidade ao redor, consequência das condições graves de saneamento da região. Cinco estudantes do curso técnico integrado em controle ambiental, com a orientação dos professores, participaram de todo o processo de criação do equipamento.

O projeto une educação ambiental, saúde pública e inovação social, com oficinas de montagem e manutenção das armadilhas, produção de materiais educativos e apresentações em eventos científicos e feiras.

Premiação

O projeto já se destacou em premiações nacionais. Ficou em terceiro lugar na 12ª edição do Solve for Tomorrow Brasil em 2025, venceu a etapa nacional do IV Prêmio Escolas Sustentáveis em 2026 e participará da etapa internacional, que acontecerá no México em dezembro deste ano.