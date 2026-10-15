Reprodução/Agência Brasil Professores têm papel fundamental na melhoria do ensino e aprendizado

O Instituto Datafolha divulgou, nesta quinta-feira (15), a pesquisa “O que os estudantes pensam sobre a educação?”. O estudo foi solicitado por um conjunto de entidades; entre elas, a Fundação Itaú, Fundação Lemann, Fundação Telefônica Vivo, Instituto Natura, Instituto Sonho Grande, Instituto Unibanco e Todos Pela Educação.

Os pesquisadores entrevistaram 5.296 estudantes da rede pública estadual de ensino fundamental II e médio de todas as regiões do país. O objetivo foi investigar as percepções dos alunos sobre o ensino em suas escolas, uso de tecnologias, atuação dos professores, educação em tempo integral e escolha de itinerários.

Melhorias para os próximos anos

Quando questionados sobre “o que o próximo governador precisa melhorar nas escolas públicas?”, a resposta que prevaleceu foi “ensino e aprendizagem". A percepção dos alunos sobre a qualidade da escola e ensino está diretamente atrelada ao trabalho dos professores. Entre os estudantes que dizem que os professores explicam bem o conteúdo, 70% considera a escola boa ou ótima.

Isso significa que o desempenho dos professores nas aulas é essencial para melhorar o aprendizado e ensino dos estudantes, além de melhorar a percepção a respeito da escola em que estudam.

Os alunos também citaram falta de educadores, baixas contratações e qualidade de ensino; frequência de aulas e estrutura escolar como pontos a serem melhorados no próximo governo.



Tecnologia em sala de aula

A presença da tecnologia nas escolas foi tema abordado na pesquisa e mostrou que o recurso já faz parte do dia a dia de muitos estudantes. 70% dos entrevistados afirmam que os professores usam a tecnologia nas aulas, pelo menos uma vez por semana. No entanto, um em cada três estudantes afirma que os professores não estão preparados para utilizar recursos tecnológicos em sala de aula.



Estudar em tempo integral



Os estudantes entrevistados que estudam em tempo integral, 74% consideram a escola boa ou ótima. Entre os benefícios citados por eles estão o mais tempo dedicado aos estudos, acesso a atividades esportivas, artísticas e culturais, preparação para o futuro e reforço na preparação para o vestibular e o Enem.



Escolha de itinerários



Entre os estudantes que conseguiram escolher plenamente os itinerários que gostariam de cursar, a pesquisa identificou que 90% avalia a qualidade do itinerário como boa ou ótima. No entanto, entre os que tiveram a possibilidade de escolha menor, 43% avaliam a qualidade do itinerário como boa ou ótima.



