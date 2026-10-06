Reprodução/Pexels ONU afirma que é preciso fortalecer o setor e apoiar cerca de 107 milhões de profissionais

Uma pesquisa publicada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) destaca alertas globais sobre a situação da docência. O estudo foi divulgado nessa segunda-feira, 5 de outubro, em alusão ao Dia Mundial dos Professores — data celebrada desde 1994 pelo órgão em parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Unicef e a Internacional da Educação.

De acordo com os dados, em cada dois de cinco países, os docentes recebem menos que outros profissionais igualmente qualificados. Segundo a Unesco, o mundo precisa de mais de 50 milhões de professores atuando até 2030, mas a baixa remuneração se tornou uma barreira para alcançar esse objetivo.

A organização também classifica como urgente a contratação de mulheres professoras, para que exista equidade de gênero em cargos de liderança.

A Recomendação OIT/Unesco sobre o Status dos Professores é um documento adotado na mesma data estabelecida pela organização como o Dia Mundial dos Professores.

No estudo, estão estabelecidas normas sobre os direitos e responsabilidades dos professores, e padrões para ingresso na profissão, recrutamento, emprego, treinamento e condições de trabalho.



