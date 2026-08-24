Divulgação/MEC Pé-de-meia

O Ministério da Educação (MEC) começa a pagar nesta segunda-feira (24) as parcelas do Pé-de-meia referentes ao mês de agosto. Para receber o benefício, o estudante deve ter mantido uma frequência mínima de 80%.

Os repasses são feitos de acordo com o mês de nascimento e vão até 31 de agosto.

Aqueles que tenham informações enviadas ou corrigidas pelas redes de ensino também poderão receber valores de matrícula e frequência dos meses anteriores.

Já alunos do ensino médio pela Educação de Jovens e Adultos (EJA) têm direito a parcelas pela aprovação e conclusão do ensino médio, conforme os ciclos de formação da modalidade.

Como funciona o Pé-de-meia?

O Pé-de-meia é um programa do Governo Federal, em que os estudantes recebem uma poupança como incentivo para a permanência escolar.

Os valores são divididos em quatro categorias:

Incentivo-Matrícula: R$ 200 pagos uma vez ao ano ao se matricular.

Incentivo-Frequência: até nove parcelas de R$ 200 para estudantes do ensino médio regular e até oito parcelas de R$ 225 para estudantes da EJA, desde que cumpram a frequência mínima de 80%.

Incentivo-Conclusão: R$ 1.000 depositados ao fim de cada ano concluído, que só podem ser sacados após a formatura do ensino médio.

Incentivo-Enem: R$ 200 pagos em parcela única para quem fizer o Enem no último ano.

Quem tem direito?

Alunos de 14 a 24 anos no ensino médio público.

Alunos de 19 a 24 anos na EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Estudantes integrantes de famílias inscritas no CadÚnico com renda por pessoa de até meio salário mínimo.

Frequência escolar mínima de 80% nas aulas.

*Estagiária sob supervisão



