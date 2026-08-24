Pé-de-meia
Divulgação/MEC
Pé-de-meia

O Ministério da Educação (MEC) começa a pagar nesta segunda-feira (24) as parcelas do  Pé-de-meia referentes ao mês de agosto. Para receber o benefício, o estudante deve ter mantido uma frequência mínima de 80%.

Os repasses são feitos de acordo com o mês de nascimento e vão até 31 de agosto.

Aqueles que tenham informações enviadas ou corrigidas pelas redes de ensino também poderão receber valores de matrícula e frequência dos meses anteriores.

Já alunos do ensino médio pela Educação de Jovens e Adultos (EJA) têm direito a parcelas pela aprovação e conclusão do ensino médio, conforme os ciclos de formação da modalidade.

Como funciona o Pé-de-meia?

O Pé-de-meia é um programa do Governo Federal, em que os estudantes recebem uma poupança  como  incentivo para a permanência escolar.

Os valores são divididos em quatro categorias:

  • Incentivo-Matrícula: R$ 200 pagos uma vez ao ano ao se matricular.
  • Incentivo-Frequência: até nove parcelas de R$ 200 para estudantes do ensino médio regular e até oito parcelas de R$ 225 para estudantes da EJA, desde que cumpram a frequência mínima de 80%.
  • Incentivo-Conclusão: R$ 1.000 depositados ao fim de cada ano concluído, que só podem ser sacados após a formatura do ensino médio.
  • Incentivo-Enem: R$ 200 pagos em parcela única para quem fizer o Enem no último ano.

Quem tem direito?

  • Alunos de 14 a 24 anos no ensino médio público.
  • Alunos de 19 a 24 anos na EJA (Educação de Jovens e Adultos).
  • Estudantes integrantes de famílias inscritas no CadÚnico com renda por pessoa de até meio salário mínimo.
  • Frequência escolar mínima de 80% nas aulas.

*Estagiária sob supervisão


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