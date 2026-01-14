Reprodução Além do trabalho científico, os selecionados participam de atividades culturais e visitas pelo país durante o programa

O Instituto Weizmann de Ciências abriu inscrições para o Programa Internacional Kupcinet Getz, que oferece auxílio de cerca de R$ 5.936,70, moradia gratuita e participação em pesquisas durante oito semanas no verão de 2026, em Israel, com candidaturas até 02 de fevereiro de 2026 para estudantes de graduação.

Ao longo do programa, os selecionados atuam em projetos nas áreas de matemática, física, química, ciência da computação ou ciências da vida, integrados a laboratórios ou iniciativas teóricas sob supervisão direta de pesquisadores do instituto.

No momento da inscrição, é possível indicar até três cientistas de interesse para conduzir as atividades, o que contribui para uma experiência alinhada à área acadêmica do candidato.

Reprodução Bolsas contemplam estudantes interessados em áreas como matemática, física, química, ciência da computação e ciências da vida





O programa oferece bolsa aproximada de US$ 1.100 (cerca de R$ 5.936,70), paga em duas parcelas, além de alojamento gratuito nos dormitórios da Faculdade de Agricultura da Universidade Hebraica, localizados próximos ao campus do Instituto Weizmann, e subsídio para passagem aérea.

Não há cobrança de taxas de inscrição, matrícula ou cursos. Os participantes também contam com atividades extracurriculares, visitas guiadas ao instituto, acesso a centros esportivos e passeios organizados por Israel.

Seleção para a bolsa de verão

As vagas são limitadas e a seleção é baseada em mérito acadêmico, sem distinção de religião, nacionalidade, etnia, gênero ou idade. Podem se candidatar estudantes de graduação, ou início da pós-graduação, com fluência em inglês e interesse comprovado em pesquisa científica.

Reprodução Participantes têm apoio financeiro, moradia gratuita e contato direto com pesquisadores em laboratórios de ponta





Experiência prévia é considerada um diferencial, mas não é obrigatória. O processo exige envio de currículo, histórico escolar, carta de motivação e ao menos uma carta de recomendação acadêmica.

As inscrições podem ser feitas online pelo site https://info.weizmann.ac.il/en/kupcinet-getz-international-summer-program/ até 02 de fevereiro de 2026. O resultado será divulgado até o final de abril, e o programa ocorrerá entre 17 de junho e 13 de agosto de 2026.





Criado em 1971, o Programa Internacional Kupcinet Getz já formou mais de 1.100 participantes, muitos hoje atuando em centros de pesquisa ao redor do mundo.

O Instituto Weizmann de Ciências é considerado um dos principais centros multidisciplinares de pesquisa do mundo, reunindo mais de 5.400 profissionais, entre cientistas, técnicos e estudantes. Há mais de sete décadas, desenvolve estudos voltados à produção de conhecimento e a soluções para desafios como doenças e meio ambiente.

Em 2025, o instituto foi classificado em sexto lugar no Ranking Leiden, ao lado de instituições como Princeton, Harvard, Stanford e MIT, com base em critérios como publicações e citações científicas.