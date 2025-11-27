Lula
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lança, nesta quinta-feira (27),  a Universidade Federal Indígena (Unind) e a Universidade Federal do Esporte (UFEsporte).

Durante cerimônia, realizada na manhã de hoje, a partir das 10h, em Brasília, serão enviados os projetos que criam as duas instituições de educação superior. 

Na ocasião, estarão presentes o ministro da Educação, Camilo Santana,  O ministro do Esporte, André Fufuca, e a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara.

Segundo o Ministério da Educação, a criação das universidades representa um marco "na ampliação do acesso à educação superior pública e gratuita no país". Além disso, ainda conforme a pasta, a previsão de funcionamento das instituições federais é em 2027.

Implementação das universidades

Em abril de 2024, o governo federal criou um grupo de trabalho para a criação e implementação da Universidade Indígena no Brasil. A iniciativa também contou com a escuta de lideranças indígenas sobre a proposta. 

Já a construção da UFEsporte é falada pelo presidente desde os primeiros meses de 2025. A proposta, de acordo com MEC, é que a instituição capacite árbitros, técnicos e profissionais de diversas modalidades esportivas. 


