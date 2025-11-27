Divulgação/PCGO Wanderlei Antonio de Oliveira praticava os abusos em cultos e "atendimentos espirituais"

A Justiça de Anápolis (GO) condenou, na útima terça-feira (25), o pastor Wanderlei Antonio de Oliveira a mais de 95 anos de prisão por abusos cometidos conta fiéis durante cultos e atendimentos epirituais.



Segundo investigações da Polícia Civil de Goiáis (PCGO), os crimes sexuais iniciaram em 2013. Contudo, Wanderlei e a esposa, que sabia dos abusos, foram presos em outubro de 2023. Ao todo, 14 vítimas denunciaram o pastor.

As denúncias

No ínicio do mês de outubro de 2023, as primeiras vítimas procuraram a polícia para denunciar o pastor. Nos depoimentos, os denunciantes alegaram que Wanderlei Antonio de Oliveira se passava por "pai espiritual".

A maioria das pessoas buscavam Wanderlei por problemas emocionais e outras enfermidades. Uma das vítimas chegou a relatar que o pastor "incorporava anjos" na tentativa de justificar os abusos.

Com isso, a Justiça de Anápolis entendeu que Wanderlei de Oliveira se valia da posição religiosa para praticar os crimes sexuais. A condenação do pastor inclui violação sexual mediante fraude, estupro de vulnerável, estupro e divulgação de material íntimo.

A pena de mais de 95 anos deve ser cumprida em regime fechado. Contudo, a decisão é passível de recurso.



