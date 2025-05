REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL As provas do Enem vão acontecer nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país





O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 vai ter datas diferentes nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará. Marcadas para serem realizadas em dois domingos, 9 e 16 de novembro, as provas coincidem com a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro deste ano no estado.

Durante a conferência da ONU, os três municípios estarão com escolas e universidades fechadas para reduzir o fluxo de trânsito e facilitar a mobilidade das autoridades que vão participar do evento.

O Ministério da Educação (MEC) divulgou na última sexta-feira (9) as datas de aplicação das provas e de inscrições, a serem feitas entre 26 de maio e 6 de junho. A expectativa é de que a nova data da prova para as três cidades afetadas seja divulgada antes da abertura das inscrições.

COP30

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, chamada de COP30, deve movimentar um fluxo de 40 mil visitantes na região de Belém (PA) durante os principais dias do evento. Líderes mundiais, cientistas, ONGs e representantes da sociedade civil vão discutir ações para combater mudanças no clima a nível global.

Segundo o governo federal, a COP30 representa uma oportunidade histórica para o Brasil reafirmar seu papel de liderança nas negociações sobre mudanças climáticas e sustentabilidade global.

O evento vai permitir ao país demonstrar seus esforços em áreas como energias renováveis, biocombustíveis e agricultura de baixo carbono, além de reforçar sua atuação histórica em processos multilaterais, como na Eco-92 e na Rio+20.





Nova data do Enem não foi divulgada

Segundo o Governo do Pará, apurou a CNN, já foi acordado que os três municípios (Belém, Ananindeua e Marituba) terão uma data específica para a aplicação do exame, enquanto os demais municípios do estado seguirão o calendário nacional regular do Enem.

As datas ainda não foram divulgadas. Na sexta-feira, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que o edital do Enem será publicado em breve.

O Portal iG entrou em contato com o Governo do Pará solicitando mais informações. Esta matéria será atualizada assim que tivermos um retorno.