Agência Brasil Resultado do Enem já está disponível para consulta

Os candidatos que solicitaram a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mas que não tiveram o benefício aprovado, têm até às 23h59 desta sexta-feira (16) para pedir o recurso.

Sendo assim, o recurso ainda pode ser reanalisado. Para ter direito à isenção da taxa, o candidato deve se enquadrar nos seguintes perfis:

Têm direito à gratuidade pessoas que se enquadram nos seguintes perfis:

Estudantes matriculados no 3ª ano do ensino médio em escola pública (em 2025).

Pessoas que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada.

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de família de baixa renda, com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Participantes do programa Pé-de-Meia.

Prazo para justificar falta também termina hoje

Hoje também é o último dia para pedir solicitação de recurso nos casos em que o participante teve o pedido de justificativa de ausência negado.

A justificativa foi exigida dos candidatos que obtiveram isenção no Enem 2024, não compareceram aos dois dias de prova e desejam solicitar o benefício novamente nesta edição.

Enem 2025

Conforme divulgado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, as provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Além disso, as inscrições ficarão abertas de 26 de maio a 6 de junho.

O Enem é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil, seja em universidades públicas, privadas e até do exterior.





As notas do Enem são utilizadas em programas como o Sisu, que seleciona candidatos para instituições públicas; o Prouni, que oferece bolsas de estudo em faculdades particulares; e o Fies, que financia cursos de graduação em universidades privadas com pagamento após a formatura.