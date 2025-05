Reprodução/Vatican News Papa Leão XIV falou com os fiéis





O papa Leão XIV declarou nesta sexta-feira (16) que a família deve ser baseada na união entre um homem e uma mulher. A afirmação foi feita durante reunião com o Corpo Diplomático da Santa Sé, no primeiro discurso oficial do novo pontífice sobre diretrizes do seu pontificado.

“É responsabilidade dos governantes trabalhar para construir sociedades civis harmoniosas e pacíficas. Isso pode ser alcançado, acima de tudo, investindo na família, fundada na união estável entre um homem e uma mulher”, disse Leão XIV ao apresentar os pilares da ação missionária da Igreja Católica.

O papa também destacou a necessidade de atenção aos grupos mais vulneráveis.

“É dever daqueles que têm responsabilidades no governo trabalhar para construir sociedades civis harmoniosas e pacíficas […] pode ser feito, antes de mais nada, investindo na família, fundada na união estável entre um homem e uma mulher”, repetiu, com ênfase, ao tratar da dignidade de nascituros, idosos, doentes, desempregados e migrantes.

A declaração ocorre oito dias após sua eleição, em 8 de maio, no conclave que sucedeu o pontificado de Francisco. Aos 69 anos, Leão XIV nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, e também possui nacionalidade peruana.

Compromisso da igreja

Durante o encontro com representantes diplomáticos, o pontífice reforçou o compromisso da Igreja com a paz e o diálogo, mas indicou, por meio da defesa da estrutura familiar tradicional, alinhamento com a doutrina consolidada nas últimas décadas.

“A Igreja busca relações pacíficas entre os povos, com base na verdade e no reconhecimento da dignidade de cada pessoa, especialmente a mais frágil e indefesa”, afirmou.

O discurso teve repercussão imediata entre integrantes do episcopado e de movimentos católicos, reacendendo debates sobre modelos de família e inclusão de pessoas LGBTQIA+ no contexto eclesial.

A referência explícita à “união entre homem e mulher” ocorre em meio a discussões globais sobre diversidade, políticas de gênero e reconhecimento legal de famílias homoafetivas.

Leão XIV manteve no discurso a formulação adotada por documentos anteriores da Santa Sé, mas a escolha da ênfase repete posicionamentos registrados em etapas anteriores de sua trajetória

Em 2012, como bispo de Chiclayo, no Peru, Prevost declarou que a mídia ocidental promovia “simpatia por crenças e práticas contrárias ao evangelho”, citando “famílias alternativas compostas por parceiros do mesmo sexo e seus filhos adotivos”.

Também criticou propostas do governo peruano para incluir ensino de gênero nas escolas, classificando-as como “ideologias confusas”.

Papa Francisco

A postura contrasta com posicionamentos adotados por Francisco, que, apesar de manter a doutrina tradicional, estabeleceu um canal de diálogo com pessoas LGBTQIA+ e afirmou que a homossexualidade “não é crime”.

Em 2023, Francisco reiterou que “a família se funda na união entre homem e mulher”, mas defendeu respeito à dignidade de todos os fiéis.