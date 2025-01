Agência Brasil Sisu 2025%3 Os resultados foram divulgados hoje





O Sisu lançou a lista de aprovados selecionados para instituições federais neste domingo (26). A partir da segunda-feira (27), as pessoas selecionadas podem fazer a matrícula nas instituições. Confira como ver se passou no Sisu .

Como ver se fui selecionado pelo Sisu?

Há algumas maneiras diferentes de saber se o candidato foi aprovado pelo Sisu:

No boletim do candidato pela página do Sisu;

nas instituições participantes;

na Central de Atendimento do MEC pelo telefone 0800-616161.

Como é a seleção no Sisu?

Para a chamada regular, o Sisu avalia qual a média do candidato e o classifica dentro da lista de vagas para as opções escolhidas.

Para avaliação da média, cada faculdade ou universidade estabelece um peso diferente para as quatro áreas de conhecimento do ensino e redação.

Assim, as pessoas com as médias mais altas preenchem a vaga em ordem correspondente à média.

Cada candidato tem duas opções de curso: o sistema valida primeiro a vaga da primeira opção, e se o candidato não for selecionado, a segunda opção é analisada. Cada pessoa só pode passar em uma das opções.

O que fazer se não passei pelo Sisu?

Candidatos que não foram chamados pela chamada regular podem optar pela Lista de Espera, que se torna disponível no dia 26. As convocações também classificam os escolhidos pela ordem da chamada regular, mas conta apenas vagas remanescentes e pessoas que manifestaram interesse.

O que fazer se for aprovado pelo Sisu?

Caso a pessoa se classifique para faculdade federal pelo Sisu, ela deve consultar a instituição de ensino que vai estudar para ver como deve ser a entrega de documentos. A matrícula deve ser realizada entre os dias 27 a 31 de janeiro.