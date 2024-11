Cecília Bastos/Usp Imagens Vestibular da USP acontece neste domingo (17)

Neste domingo (17), acontece a primeira fase do vestibular da Fuvest , fundação responsável pelo processo seletivo para os cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP), em cidades da região metropolitana de São Paulo e do interior e litoral.

Os portões fecham às 12h e a prova começa a partir das 13h. A avaliação conta com 90 questões de múltipla escolha, que devem ser respondidas em, no máximo, cinco horas.

As questões são dividas entre português e literatura, história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês, além das interdisciplinares.

Além do conteúdo pragmático, o vestibular vai cobrar nove livros de leitura obrigatória na edição deste ano. São eles:

Marília de Dirceu – Tomás Antônio Gonzaga

Quincas Borba – Machado de Assis

Os ratos – Dyonélio Machado

Alguma Poesia – Carlos Drummond de Andrade

A Ilustre Casa de Ramires – Eça de Queirós

Nós matamos o cão tinhoso! – Luís Bernardo Honwana

Água Funda – Ruth Guimarães

Romanceiro da Inconfidência – Cecília Meireles

Dois irmãos – Milton Hatoum

A segunda fase acontece em 15 e 16 de dezembro. No primeiro dia, os candidatos devem responder a 10 questões de português (entre interpretação de texto, gramática e literatura) e fazer uma redação. Já no segundo, serão 12 questões de igual valor, sobre duas a quatro disciplinas, que vão variar de acordo com o curso escolhido pelo candidato. A duração da prova na segunda fase é de quatro horas.

O que levar?

A Fuvest pede que os candidatos se certifiquem de levar apenas os itens permitidos para evitar desclassificação da prova. São eles: documento original de identidade com foto e caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

É permitido, também, levar lápis para rascunho, borracha, apontador e régua transparente. Água e alimentos leves podem ser consumidos durante a prova.

O que é proibido?

Não é permitido usar ou manipular aparelhos celulares ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico em qualquer área do prédio em que o candidato for realizar a prova.

Também é proibido o uso de relógios durante a avaliação; a Fuvest vai informar aos candidatos o tempo restante para o final do exame.

Como consultar o local de prova

A fundação liberou a consulta do local de prova no início do mês. Para ver a informação, basta o candidato acessar a "área do candidato" no site da Fuvest e logar com o CPF e senha criada no momento da inscrição.

Confira o calendário da Fuvest 2025:

- Período de inscrições: 19 de agosto a 8 de outubro

- Prova da 1ª fase: 17 de novembro às 13h

- Prova da 2ª fase: 15 e 16 de dezembro às 13h

- Provas de habilidades específicas: 9 de dezembro de 2024 a 9 de janeiro de 2025

- Primeira chamada: 24 de janeiro de 2025